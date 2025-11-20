"임신했냐" 최화정, 미혼인데..독설가 연예인에 모욕당하고 '분노'

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 최화정이 독설가로 유명한 연예인에게 칭찬을 했다가 수모를 겪은 사연이 소개됐다.
19일 정선희의 유튜브 채널에는 '말 잘하고 싶을 때 꼭 봐야할 영상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 정선희는 말의 중요성에 대해 강조하며 "나중에 예쁘게 말하는 법과 반대로 싸대기를 부르는 말에 대해 얘기를 나누고 싶다. 여러분들이 직장 생활을 하다 보면 그런 캐릭터들을 만난다. '넌 어쩜 그렇게 에너지가 넘치니' 하는 사람이 있는가하면 '그만 좀 나대라'라고 하는 사람이 있다. 같은 표현을 해도 드러눕고 싶게 만드는 사람이 있다"고 말했다.
그러면서 정선희는 최화정의 사연을 언급했다. 그는 "최화정이 말을 정말 예쁘게 하는 사람이다. '오늘 본 중 최고다'는 그녀의 관용어구다"라며 "최화정이 10년 전에 한 연예인 지인을 만났는데 그 사람에게도 '너 오늘 최고다'라는 말을 했다고 하더라. 그런 식으로 상대를 칭찬하면 다음 말을 기대하지 않나. 그런데 그분이 독설가로 유명했는데, 최화정에게 '너 임신했니?'라고 했다더라"고 최화정의 관련 사연을 전했다.
이어 "그때 내게 최화정이 '같은 표현을 해도 사람을 죽이는 애가 있고 죽은 사람은 깨우는 애가 있어. 내가 제일 분했던 건, 임신했냐는 말을 듣고 '넌 어쩜 그런 말을 하니'라고 말했어야 했는데 숨만 들이쉰 거야'라고 했다. 마땅한 애드리브 하나 못 쳤다더라"고 비화도 덧붙여 눈길을 끌었다.