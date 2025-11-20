'26억 효도' 이승기, 부모에 '고급 타운하우스' 증여 "10년 보유한 집"

기사입력 2025-11-20 05:50


'26억 효도' 이승기, 부모에 '고급 타운하우스' 증여 "10년 보유한…

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 이승기가 부모에게 26억원대 타운하우스를 증여한 것으로 전해졌다.

19일 매거진 '우먼센스'는 단독 보도를 통해 "이승기가 약 10년간 보유했던 경기도의 고급 타운하우스를 최근 부모에게 증여했다"고 전했다.

보도에 따르면, 이승기는 2016년 7월 경기도 광주시 신현동에 위치한 한 고급 타운하우스를 13억 3941만여 원에 매입해 약 10년간 보유했다. 이 타운하우스는 재벌들이 세컨드하우스나 수도권 내 별장을 마련할 목적으로 보유하는 곳으로 유명하다고.

그런데 이승기가 지난 8월, 이 고급 타운하우스를 자신의 부모에게 증여한 것으로 전해졌다. 416㎡(126평)의 대지에 지하 1층~지상 1층 규모로 지어진 단독주택(건물연면적 289㎡, 87평)으로, 같은 단지 내 동일한 면적의 또 다른 타운하우스가 지난 7월 26억 원에 거래된 것으로 알려졌다.


'26억 효도' 이승기, 부모에 '고급 타운하우스' 증여 "10년 보유한…
한편, 이승기는 2023년 배우 이다인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

이승기는 결혼 후 서울 용산구 한남동 소재 고급 빌라에 보증금 105억 원 전세로 신혼집을 마련했다. 또 지난해 5월, 94억 원에 매입한 장충동 부지(618㎡·187평)에 현재 새 단독주택을 짓고 있는 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

2.

'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 ('남겨서 뭐하게')

3.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

4.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

5.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

2.

'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 ('남겨서 뭐하게')

3.

장영란, 의사 집안 '신데렐라 결혼'에 시댁 반대 울컥..."퇴짜 맞았었다"

4.

[청룡영화상] "♥현빈 눈 감아"…손예진, 자비없는 몸매 다 드러낸 시스루 패션

5.

김지혜♥박준형, 자식 농사 대성공...19세 딸, 경희대 합격 "이렇게 기쁠수가"

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2차 드래프트]

2.

꼴찌팀의 파격 선택...'72억 사나이' 안치홍, 2차드래프트 전체 1순위로 전격 키움행! [속보]

3.

'초대형 트레이드 주인공'도 풀렸다! 스캠 MVP였는데.. 1년 만에 '롯데→두산→키움' [2차 드래프트]

4.

'최다 유출' 한화 지명은 포기, 11억 번다…안치홍·이태양 고액 연봉자들 정리까지

5.

형 왔다! 군기반장 컴백 → 이용찬, 기강 잡으러 온다! 6년 만에 두산 복귀 [2차 드래프트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.