'26억 효도' 이승기, 부모에 '고급 타운하우스' 증여 "10년 보유한 집"
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 이승기가 부모에게 26억원대 타운하우스를 증여한 것으로 전해졌다.
19일 매거진 '우먼센스'는 단독 보도를 통해 "이승기가 약 10년간 보유했던 경기도의 고급 타운하우스를 최근 부모에게 증여했다"고 전했다.
보도에 따르면, 이승기는 2016년 7월 경기도 광주시 신현동에 위치한 한 고급 타운하우스를 13억 3941만여 원에 매입해 약 10년간 보유했다. 이 타운하우스는 재벌들이 세컨드하우스나 수도권 내 별장을 마련할 목적으로 보유하는 곳으로 유명하다고.
그런데 이승기가 지난 8월, 이 고급 타운하우스를 자신의 부모에게 증여한 것으로 전해졌다. 416㎡(126평)의 대지에 지하 1층~지상 1층 규모로 지어진 단독주택(건물연면적 289㎡, 87평)으로, 같은 단지 내 동일한 면적의 또 다른 타운하우스가 지난 7월 26억 원에 거래된 것으로 알려졌다.
한편, 이승기는 2023년 배우 이다인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.
이승기는 결혼 후 서울 용산구 한남동 소재 고급 빌라에 보증금 105억 원 전세로 신혼집을 마련했다. 또 지난해 5월, 94억 원에 매입한 장충동 부지(618㎡·187평)에 현재 새 단독주택을 짓고 있는 것으로 전해졌다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.