기태영, ♥유진 시술 후 얼굴 변화에 깜짝 "턱살 올라가 있어"
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 유진 기태영 부부가 피부과 시술 리얼 후기를 전했다.
19일 유진 기태영 부부의 유튜브 채널에는 '건강 관리 콘텐츠로 돌아온 로로패밀리'라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 유진 기태영 부부는 플라잉 요가 체험에 나섰다.
이때 제작진은 두 사람에게 "두 분이 동안이라는 댓글이 진짜 많이 달리는데 관리를 꾸준히 하시는거냐"고 물었다.
이에 유진은 "저희는 얼굴을 계속 보여줘야하는 직업이니까 아무래도 계속 관리를 하지만 특별히 하는건 또 없다. 솔직히 일반인들보다 안 하는 것 같다. 왜냐면 요새 제 친구들, 동생들 보면 진짜 피부과도 많이 가고 시술도 엄청 많이 하더라. 저희는 그거에 비해서는 안 한다"면서 "그래도 카메라 마사지 효과라는게 확실히 있는 것 같다"고 솔직하게 밝혔다.
이어 기태영은 "피부 관리는 잘 안하지만 운동과 식단 관리는 평생하고 있다. 그 결과로 동안을 유지하는 거다"라며 "동창 만나면 내 친구라고 생각 안한다"고 갑자기 친구들을 디스해 웃음을 자아냈다.
최근 두 사람은 피부 관리도 받았다고. 유진은 "최근에 핫한 기기로 시술을 한번했다. 타이트닝이랑 리프팅이 같이 되는거다. 확실히 덜 아팠다"고 리얼 후기를 전했다. 특히 기태영은 "시술하자마자 타이트닝 효과가 바로 왔다. 하고 나왔는데 유진이 얼굴이 완전 올라가있더라. 신기했다"고 놀라워 해 눈길을 끌었다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.