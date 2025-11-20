구혜선 '쿠롤' 20일 론칭…카이스트와 협업 "부피 줄이고 사용성 높인 …

|
[고재완의 ShowBIZ] 구혜선의 쿠롤(KOOROLL)이 드디어 대중들과 만난다.
일찍이 새로운 헤어롤에 대한 대중들의 관심이 뜨거웠던 것은 물론, 구혜선이 개인 SNS 계정에 해당 제품의 론칭 과정을 공개할 때마다 기대감이 고조됐던 바. K-헤어롤의 새 역사를 쓸 쿠롤 출시 소식에 열기가 더해지고 있다.
특히 쿠롤에는 헤어롤을 한국 사회의 독특한 일상 문화로 해석한 구혜선의 독창적인 시선이 담겨어 관심이 더욱 모아졌다. 그는 "헤어롤은 단순 미용 도구가 아니라 개성과 저항, 익숙함과 실용성, 그리고 무엇보다도 '나로 살기 위한 선택'이기에 일종의 퍼포먼스와 같다"라고 설명했다.
마지막으로 그는 "이러한 장면은 마치 영화 속 한 컷처럼 '롤(Roll)'과 '액션(Action)'이 일어나는 순간이며, 쿠롤은 그들의 스토리텔링이 될 것을 기대한다. 일상을 문화로, 그리고 다시 스토리가 되어가는 과정을 통해 기억에 남는 움직임을 만들고 싶다"라는 다부진 포부와 함께 "완판을 기대한다"는 귀여운 소망도 드러내 웃음을 자아냈다.
현재 카이스트 과학저널리즘 대학원 공학 석사 과정을 밟고 있는 구혜선은 배우에서 영화감독, 작곡가 등 문화·예술 전반에 걸쳐 눈부신 존재감을 발현했다. 그리고 이제 그는 벤처기업 대표로서 새로운 여정의 막을 올렸다. 지금껏 다양한 영역에서 자신만의 색을 더욱 뚜렷이 하며 독보적인 행보를 구축해 온 만큼, 구혜선만의 감각적인 기획력과 실행력이 결합된 이번 쿠롤 론칭이 또 어떤 반향을 일으킬지 귀추가 주목된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com