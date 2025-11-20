'세븐♥' 이다해, 中 에스컬레이터서 '철퍼덕'…"사람 없어서 다행"

기사입력 2025-11-20 09:06


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이다해가 상하이 동방명주(동방명주탑)를 배경으로 촬영한 '핫 스팟 셀카' 영상을 공개하며 유쾌한 여행 근황을 전했다.

이다해는 19일 자신의 SNS에 "중국 MZ 직원님들한테 끌려가서 찍어본 동방명주 배경 셀카 스팟 사람도 거의 없고 한적했던 에스컬레이터(다행이지 뭐에요)"라는 글과 함께 짧은 영상을 올렸다.

공개된 영상 속 이다해는 상하이 랜드마크로 꼽히는 동방명주를 배경으로 에스컬레이터 위에서 자신만의 포즈를 선보이며 자연스러운 미소를 지어 시선을 끌었다.

짧은 스커트 투피스에 롱삭스를 매치한 스타일로, 여행지에서도 '한계 없는 비주얼'을 자랑했다.

하지만 이다해는 에스컬레이터 끝부분에서 철퍼덕 넘어지며 촬영을 마무리해 웃음을 자아냈다.

그는 "쉽지 않을 것 같았는데 한 번에 (나름) 성공! 여러분도 상하이 오면 한번 도전해보세요~!!"라며 팬들에게도 '셀카 챌린지'를 권하기도 했다.

해당 게시물에는 "여전히 예쁘다", "상하이 화보네", "이런 스팟 알려줘서 감사하다" 등 국내외 팬들의 반응이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com

