강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

기사입력 2025-11-20 10:22


강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강남길이 건강 상태를 전했다.

19일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 강남길이 출연해 근황을 공개했다.

이날 강남길은 오랜 친분을 이어온 패널 이성미에게 각별한 고마움을 표했다. 그는 "가정사 문제로 내가 힘들어할 때 이성미가 영국에 있는 지인을 소개해 줬다. 그래서 아이들과 같이 정착하고 적응했다. 지금까지 아이들도 잘 크고 나도 건강하게 지낸 게 모두 이성미 덕분"이라고 밝혔다.

이에 이성미는 "건강은 어떠냐"며 안부를 물었고, 강남길은 "지금까지 죽을 고비를 세 번 넘겼다. 1999년에 심근경색으로 쓰러져 촌각을 다퉜다. 이후 2009년에 심근경색이 재발해 쓰러졌고, 올해 4월에 또 한 번 심근경색으로 병원에 가서 스텐트 3개를 삽입하는 시술을 받았다"고 전해 안타까움을 자아냈다. 이어 "지금은 괜찮지만 나뿐만 아니라 심장이 안 좋은 분들은 트라우마가 있다. 그래서 항상 밖에 나가면 무섭다"고 털어놨다.


강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, …
또한 불면증도 심각하다는 그는 "혼자가 되면서부터 불면증이 생겼다. 특히 나이가 들고 환갑 지나면서는 불면증이 더 심해졌다. 1시간마다 깬다"고 토로했다. 이에 전문의는 "불면증은 암 발생 위험도 높아지고 실질적으로 혈관 벽의 변화로 인해 심근경색이 많이 발생한다"며 "현재 보이는 불면 증상도 혈관 건강을 지키기 위해서는 상담과 더불어 주치의 선생님을 통한 치료가 필요해 보인다"고 조언했다.

이날 강남길은 여자 친구 질문이 나오자 "여자를 멀리한다. 엄청나게 오래전부터 관심이 없다"고 단호하게 밝혔다.

한편 강남길은 1986년 결혼했으나 2000년 이혼했다. 강남길의 전처는 남성 두 명과 불륜을 저질러 당시 간통죄로 징역 10개월을 선고받았다. 이후 강남길은 방송 활동을 중단하고 자녀들과 영국으로 떠나 생활했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

2.

심형탁 子 하루, 광고 수입만 5억↑…박수홍 딸 못지 않은 '복덩이'

3.

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업 거뜬해" ('라스')

4.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

5.

"중국인 아닙니다" 쯔양, 한달 수익 입 열었다 "외제차 한대 정도"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

2.

심형탁 子 하루, 광고 수입만 5억↑…박수홍 딸 못지 않은 '복덩이'

3.

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업 거뜬해" ('라스')

4.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

5.

"중국인 아닙니다" 쯔양, 한달 수익 입 열었다 "외제차 한대 정도"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

한화가 이런 날이 올 줄이야…'최다 유출→영입 無' 19년 만에 KS, 우연 아니다

2.

ABS 시대에 왜 임기영인가, 그것도 라팍에서… 삼성은 전혀 다른 측면에 주목했다

3.

청천벽력 소식! "손흥민 이적, 큰 골칫거리 만들었다"...'매출 급락' 토트넘이 한숨 쉰 이유..."공격진 부진 여실히 보여줘"

4.

쏘니 너 조심해! '카잔의 기적' 희생자 뮐러 '오피셜' 공식 인정...손흥민 향한 선전포고 "LA FC, SON-부앙가 막으면 끝!"

5.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.