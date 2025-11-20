‘경도를 기다리며’ 박서준·원지안, 아픈 첫사랑 딛고 10년 만 재회
[스포츠조선 조민정 기자] 박서준과 원지안이 새 드라마 '경도를 기다리며'에서 돌고 돌아 다시 한 번 서로를 마주한다.
JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 두 번의 연애 끝에 헤어진 이경도(박서준)와 서지우(원지안)가 불륜 스캔들 보도 기자와 스캔들 당사자의 아내로 재회하며 얽히고설킨 감정 끝에 다시 짠하게 이어가는 로맨스를 그린다.
풋풋한 청춘 시절 서로의 인생에 가장 깊은 흔적을 남겼던 두 사람은 각자의 삶을 거쳐 다시 맞닥뜨린다. 그런 가운데 공개된 3차 티저 영상은 "만약에 내가 널 기다리면 넌 올 거야?"라는 서지우의 대사로 시작해 몰입감을 끌어올린다. 첫 만남의 설렘, 이별 후 애써 잊어보려던 고단한 시간까지 두 사람의 연애사가 감정선 그대로 펼쳐진다.
하지만 재회한 둘 사이에는 여전히 정리되지 않은 감정이 남아 있다. 서지우는 "십 년 전에 사라져서 지금 나타났는데 네가 하고 싶은 말은 기사 얘기야?"라며 서운함을 드러내고 이경도는 "그렇게 가버릴 거였으면 오지도 말았어야지"라며 쌓인 속내를 토해낸다. 애틋함과 분노가 뒤섞인 관계의 실타래가 시청자들의 호기심을 자극한다.
티저는 두 사람의 사랑했던 순간들을 되감으며 수년이 흘러도 지워지지 않는 첫사랑의 감정을 강조한다. 먼저 사랑하고 더 아프게 이별했지만 결국 서로에게 돌아오게 되는 이경도와 서지우의 '못 끊는 인연'이 핵심이다.
오래전 끝났다고 믿었던 관계를 다시 마주한 두 사람이 어떤 선택을 하게 될지 그리고 어떤 감정의 파동을 만들어낼지 관심이 집중된다.
JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 12월 6일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
