‘키스는 괜히 해서!’ 장기용 모르는 비밀 간직한 안은진, 온몸 묶인 채 갇혔다
[스포츠조선 조민정 기자] '키스는 괜히 해서!' 안은진이 일촉즉발의 위기에 빠진다.
SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'가 넷플릭스 국내 시리즈 1위(11월 16일 기준), 글로벌 3위(11월 10~16일 기준)를 기록하며 국내외에서 뜨거운 반응을 이어가는 가운데 고다림(안은진)에게 새로운 위기가 닥친 장면이 포착됐다. 공지혁(장기용)과의 짜릿한 로맨스에 도파민이 솟아난다는 시청자들의 반응 속에서 극은 또 다른 국면을 맞는다.
지난 19일 방송된 3회에서 공지혁과 고다림은 '천재지변급' 키스 이후 팀장과 팀원으로 재회했다. 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 사정을 숨긴 고다림과 그녀를 유부녀로 오해한 공지혁 사이에 묘한 긴장감이 이어졌다. 고다림을 회사에서 내보내려는 공지혁, 어떤 일이 있어도 버티려는 고다림의 티키타카가 시청자에게 웃음과 설렘을 동시에 선사했다.
하지만 20일 제작진이 공개한 4회 스틸에서는 분위기가 급변한다. 어두운 창고 같은 공간에서 고다림이 온몸이 묶인 채 갇혀 있고 검은 슈트를 입은 정체불명의 남자들이 둘러싸고 있는 모습이 포착됐다. 이어 놀란 눈빛으로 누군가를 바라보는 고다림의 표정은 긴장감을 배가시킨다.
앞서 고다림은 사고를 치고 사라진 동생, 쓰러진 엄마의 수술비, 생계를 책임져야 하는 현실 속에서 쉼 없이 버텨왔다. 사정이 막힌 끝에 '애엄마'로 위장취업까지 감행한 상황. 그런 고다림 앞에 다시 찾아온 위기가 무엇인지 그리고 이 위기를 넘어서 마더TF팀으로 돌아갈 수 있을지 관심이 쏠린다.
SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 4회는 20일 오후 9시에 방송된다.
