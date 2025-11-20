김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알 씩 먹어야"

기사입력 2025-11-20 11:04


김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김정난이 턱 부상으로 인한 후유증을 호소했다.

19일 '김정난' 채널에는 '그 어떤 여배우도 도전 못한 김정난 마라맛 프로필 촬영'이라는 영상이 게재됐다.

김정난은 오랜만에 프로필을 찍는 날 "컨디션이 거의 최악이다. 산에 갔다 와서 감기에 걸렸다. 열만 안 나지 죽을 것 같다. 목이 찢어질 것 같다"라며 이날 촬영을 걱정했다.

이어 "내가 이제 55세다. 50대 중반을 기념해 바디 프로필은 절대 안 되니까 얼굴 프로필이라도 찍으려고 한다"라며 본격 촬영에 돌입했다. 김정난은 언제 컨디션 난조를 호소했냐는 듯 프로답게 촬영에 임했고, 스태프는 "컨디션이 안 좋은 게 전혀 티가 나지 않는다"라고 감탄했다.


김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알…
촬영 중간 김정난은 감기약을 챙겨 먹었는데 최근 턱을 다친 터라 약을 한 알씩 입에 넣어야 했다. 아직도 입이 크게 안 벌어진다고. 촬영을 할 때는 자신도 모르게 입을 크게 벌려 턱 통증을 호소하기도. 김정난은 턱이 아파 만지는 모습을 꽃받침 포즈로 승화, 이내 밝은 분위기로 만들었다.

김정난은 최근 자신의 채널 '김정난'을 통해 미주신경성 실신을 했다고 밝혔다. 김정난은 "일주일 전에 실신해서 황천길 건널 뻔했다. 미주신경성 실신이었다. 침실 옆에서 나도 모르게 졸도를 하면서 협탁 모서리에 턱을 찧었다. 그때 (턱)뼈가 만져지니까 눈물이 철철 났다. 119를 불러 병원에 가서, 혹시 뇌출혈이 왔을까 봐 CT와 엑스레이를 찍었다. 잘 봉합하는 성형외과에 가서 봉합했다"라고 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

2.

심형탁 子 하루, 광고 수입만 5억↑…박수홍 딸 못지 않은 '복덩이'

3.

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업 거뜬해" ('라스')

4.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

5.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

연예 많이본뉴스
1.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

2.

심형탁 子 하루, 광고 수입만 5억↑…박수홍 딸 못지 않은 '복덩이'

3.

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업 거뜬해" ('라스')

4.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

5.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

한화가 이런 날이 올 줄이야…'최다 유출→영입 無' 19년 만에 KS, 우연 아니다

3.

ABS 시대에 왜 임기영인가, 그것도 라팍에서… 삼성은 전혀 다른 측면에 주목했다

4.

청천벽력 소식! "손흥민 이적, 큰 골칫거리 만들었다"...'매출 급락' 토트넘이 한숨 쉰 이유..."공격진 부진 여실히 보여줘"

5.

쏘니 너 조심해! '카잔의 기적' 희생자 뮐러 '오피셜' 공식 인정...손흥민 향한 선전포고 "LA FC, SON-부앙가 막으면 끝!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.