'슬의생 도재학' 정문성, IQ 148 멘사 수준 "영재 단체서 찾아와 교육 제안" ('옥문아')

기사입력 2025-11-20 11:11


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정문성이 어린 시절 영재 제안을 받았다고 밝혔다.

20일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 채널에는 '슬의생 도재학 정문성, IQ 148의 영재였다?!'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 정문성은 "두 살 때 영재 제안을 받았다"고 밝혔다. 그는 "두 살 때 머리가 아파서 뇌 검사를 했는데 영재 단체라는 곳에서 와서 '이 친구의 뇌는 영재의 뇌 형태를 가졌으니 2년 동안 영재 교육한 후 4세 때 돌려보내겠다'고 했다더라. 두 살 때라 내 기억은 아니고 어머니의 기억이다"라고 말했다.

이를 들은 김종국은 "영화 같은 이야기"라며 신기해했고, 홍진경은 "애를 데리고 어디를 가냐"며 깜짝 놀랐다.


정문성은 "어머니는 무섭기도 하고 갔다 와서 진짜 내가 뭔가 특별해져서 돌아오면 완전 또래들과 어울리지 못하는 사람이 될까 봐 안 보냈다고 하셨다"고 전했다.

또한 정문성은 IQ에 대해 "20대 때 검사했는데 148이 나왔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 송은이는 "너무 다행인 건 어쨌거나 말씀 나눠보니까 어머니의 바람대로 평범하게 잘 큰 것 같다"고 말했고, 양세찬은 "사람들과 잘 어울리고 소통되니까 얼마나 좋냐"며 거들어 웃음을 자아냈다.

이에 정문성은 "오히려 조금 부족하다"고 덧붙여 폭소케 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

