김동건, '전남편 10억 분할' 김주하 위로 "이혼한 게 죄는 아니다" ('데이앤나잇')

기사입력 2025-11-20 12:00


[스포츠조선 조윤선 기자] "첫 방송 D-2! 이런 모습 처음이야!"

MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇' 김주하가 배우 이성민을 향한 깜짝 팬심을 고백해 신선한 충격을 안긴다.

오는 22일(토) 밤 9시 40분 첫 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매거진 오피스 '데이앤나잇' 편집국을 콘셉트로 김주하가 편집장, 문세윤과 조째즈가 에디터가 되어 각계각층 셀럽들을 인터뷰하고 다양한 현장을 직접 취재하는 형식을 통해 새로운 형태의 '토크테인먼트'를 펼친다.

특히 김주하는 문세윤, 조째즈와 앞으로 모시고 싶은 게스트에 대한 얘기를 나누던 중 "이성민 배우, 나 그분 너무 좋아해요. 그분이 유명해지기 전부터 좋아했어요"라며 깜짝 고백을 터트린다. 이어 김주하는 이성민을 게스트로 모시고 싶은 마음에 꾹꾹 눌러 담은 친필 편지까지 보냈다며 열렬한 러브콜을 터트린다. 김주하의 말에 문세윤과 조째즈가 반색한 가운데 김주하의 간절한 러브콜이 이성민에게 닿을 수 있을지 이목이 집중된다.


반면 27년간 진행하던 뉴스에서 벗어나 초보 예능 MC로 변신한 김주하는 허당미 가득한 신고식으로 웃음을 일으킨다. 조째즈가 김주하를 향해 신조어를 전하자, 알아듣지 못한 김주하가 "우리 세상에서는 그런 말을 별로 안 쓰는데?"라며 당황해 모두를 폭소케 하는 것. 또한 김주하는 틈만 나면 여전히 살아있는 앵커 본능을 발휘해 문세윤과 조째즈를 화들짝 놀라게 한다. 김주하가 김동건과 토크를 하던 도중 갑자기 폭탄 발언을 날리면서 문세윤과 조째즈가 얼음처럼 굳어진 것. 과연 예능과 시사의 줄다리기를 하는 듯한 김주하의 첫 예능 신고식은 어떨지 관심을 모은다.

그런가 하면 김주하는 1회 게스트로 출연한 김동건을 향해 "이혼 후 연락을 잘 못 드려 죄송했다"는 말로 마음을 내비친다. 이에 김동건은 "이혼한 게 죄는 아니잖아"라는 따뜻한 위로로 훈훈함을 더한다. 따뜻한 멘토-멘티의 조합을 알린 김동건과 김주하의 감춰진 이야기와 첫 녹화에 긴장한 김주하를 빵 터지게 한 센스 만점 김동건의 한마디에 호기심이 고조된다.

제작진 측은 "1회에서는 지금껏 보지 못한 김주하의 예능감 넘치는 모습을 확인할 수 있을 것이라 확신한다"라며 "63년 최장수 MC 김동건 아나운서와의 깊은 토크와 김주하, 문세윤, 조째즈의 색다른 호흡을 기대해 달라"라고 전했다.

MBN 이슈메이커 토크쇼 '데이앤나잇'은 오는 11월 22일(토) 밤 9시 40분 첫 방송 된다.

한편 김주하는 2004년 3세 연상의 A씨와 결혼해 두 자녀를 낳았다. 하지만 결혼 생활 중 A씨의 외도와 폭력으로 갈등이 생겼고, 결국 2013년 김주하는 이혼 소송을 제기했다. A씨는 법원에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 2016년 대법원 판결에 따라 A씨는 김주하에게 위자료 5,000만 원을 지급, 김주하는 A씨에게 10억 2,100만 원의 재산을 나누도록 결정되면서 이혼 소송은 마무리됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.