'45세' 송지효, 숏컷→코디 논란에 "원래 내 스타일, 편안함이 추구미…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 자신의 추구미를 전했다.
그는 "나이도 있고 여러 가지로 생각하면 면 티셔츠에 찢어진 바지를 입는 게 나이에 맞지 않는다고 보실 수도 있다"고 말문을 열었다. 그러나 곧 "저는 예전부터 '틴에이저 감성'을 추구해왔다. 면 티 하나에 청바지 하나, 이런 편안한 스타일이 제일 좋다"고 자신의 취향을 솔직하게 털어놨다.
이어 "원래 편안함을 가장 중시하다 보니 제가 이렇게 입으면 동생이 '어우, 틴에이저야'라고 자주 말한다"며 웃음을 터뜨렸다. 그러면서 "그게 바로 제 스타일"이라며 꾸밈없는 매력을 드러냈다.
이후 송지효는 한 인터뷰에서도 "원래 꾸미는 걸 좋아하지 않는다. '꾸미지 않는 것'이 제가 추구하는 미다. 어렸을 때부터 그랬다"며 "저를 꾸며주시는 분들께는 죄송하지만, 꾸미는 시간이 고통스럽다"고 털어놨다. 그는 "샵에 들러 한 시간 반 동안 가만히 앉아 있는 것도 힘들다. 최대한 그 시간을 줄인다"고도 밝혔다.
이어 '런닝맨' 촬영 경험에 대해서도 솔직히 전했다. 송지효는 "초반엔 촬영장에 가기 전에 샵을 꼭 들렀지만, 어느 순간부터 그럴 필요가 없다는 걸 느꼈다. 당시 물게임이 워낙 많아서 굳이 예쁘게 꾸밀 이유를 못 느꼈다"며 "체력 소모가 큰 만큼 체력을 아끼려고 샵에 들르는 걸 포기했는데, 그 선택 때문에 욕을 많이 먹었다"고 고백했다. 그러면서 "그런 반응을 보며 너무 저만을 위한 방송을 한 건 아닌가 고민도 했다"며 "'런닝맨'을 통해 리즈 시절을 보여드린 적도 있지만, 최대한 자연스러운 제 모습도 함께 보여드렸다"고 전했다.
한편, 1981년생인 송지효는 지난 5일 개봉한 영화 '구원자'로 관객들을 만나고 있다. 영화 '구원자'는 축복의 땅 오복리로 이사 온 영범과 선희에게 기적 같은 일이 벌어지고, 이 모든 것이 누군가 받은 불행의 대가임을 알게 되면서 벌어지는 미스터리 오컬트로, '용순'의 신준 감독이 메가폰을 잡았다.