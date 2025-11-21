'45세' 송지효, 숏컷→코디 논란에 "원래 내 스타일, 편안함이 추구미"

최종수정 2025-11-21 06:06

'45세' 송지효, 숏컷→코디 논란에 "원래 내 스타일, 편안함이 추구미…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 자신의 추구미를 전했다.

유튜브 채널 '지효쏭'에는 "회사 대표가 직접 간판을 만들면 생기는 일"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 송지효는 새 사무실에 달 현판을 직접 만들기 위해 한 공방을 찾았고, 편안한 차림으로 등장해 시선을 모았다.

그는 "나이도 있고 여러 가지로 생각하면 면 티셔츠에 찢어진 바지를 입는 게 나이에 맞지 않는다고 보실 수도 있다"고 말문을 열었다. 그러나 곧 "저는 예전부터 '틴에이저 감성'을 추구해왔다. 면 티 하나에 청바지 하나, 이런 편안한 스타일이 제일 좋다"고 자신의 취향을 솔직하게 털어놨다.

이어 "원래 편안함을 가장 중시하다 보니 제가 이렇게 입으면 동생이 '어우, 틴에이저야'라고 자주 말한다"며 웃음을 터뜨렸다. 그러면서 "그게 바로 제 스타일"이라며 꾸밈없는 매력을 드러냈다.


'45세' 송지효, 숏컷→코디 논란에 "원래 내 스타일, 편안함이 추구미…
앞서 송지효는 지난해 데뷔 20년만 파격적인 숏컷 변신으로 화제를 모은 바 있다. 당시 '송지효 갤러리' 측은 "송지효의 스타일링에 대한 부정적인 시선이 높아지자, '송지효 스타일링(코디·헤어·메이크업) 개선을 촉구한다'는 내용의 성명서를 발표하기도 했다. 이에 송지효는 한 유튜브 채널에서 "솔직하게 얘기하겠다. 술을 엄청나게 먹었다. 술을 먹고 갑자기 순간 욱했다"라며 "화장품 다 썼을 때 자르는 그 가위를 들고 제가 잘랐다"고 밝히며 스태프들을 욕하지 말아달라 호소했다.

이후 송지효는 한 인터뷰에서도 "원래 꾸미는 걸 좋아하지 않는다. '꾸미지 않는 것'이 제가 추구하는 미다. 어렸을 때부터 그랬다"며 "저를 꾸며주시는 분들께는 죄송하지만, 꾸미는 시간이 고통스럽다"고 털어놨다. 그는 "샵에 들러 한 시간 반 동안 가만히 앉아 있는 것도 힘들다. 최대한 그 시간을 줄인다"고도 밝혔다.

이어 '런닝맨' 촬영 경험에 대해서도 솔직히 전했다. 송지효는 "초반엔 촬영장에 가기 전에 샵을 꼭 들렀지만, 어느 순간부터 그럴 필요가 없다는 걸 느꼈다. 당시 물게임이 워낙 많아서 굳이 예쁘게 꾸밀 이유를 못 느꼈다"며 "체력 소모가 큰 만큼 체력을 아끼려고 샵에 들르는 걸 포기했는데, 그 선택 때문에 욕을 많이 먹었다"고 고백했다. 그러면서 "그런 반응을 보며 너무 저만을 위한 방송을 한 건 아닌가 고민도 했다"며 "'런닝맨'을 통해 리즈 시절을 보여드린 적도 있지만, 최대한 자연스러운 제 모습도 함께 보여드렸다"고 전했다.

한편, 1981년생인 송지효는 지난 5일 개봉한 영화 '구원자'로 관객들을 만나고 있다. 영화 '구원자'는 축복의 땅 오복리로 이사 온 영범과 선희에게 기적 같은 일이 벌어지고, 이 모든 것이 누군가 받은 불행의 대가임을 알게 되면서 벌어지는 미스터리 오컬트로, '용순'의 신준 감독이 메가폰을 잡았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

2.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

3.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

4.

[공식] 트와이스 채영, 미주신경성 실신으로 활동중단 "월드투어 불참"(전문)

5.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

지하 6평서 직원 3명 근무?..유투버 원지, '열악한 처우 논란'에 영상 비공개→공식 사과[전문]

2.

'김태희♥' 비, 고지혈증 충격 고백 "의사가 '운동하라'고..여기서 어떻게 더 하냐"

3.

지소연, 출산 한달만 위험했던 상황..."피가 수도꼭지 튼 것처럼 쏟아져" ('지소연 송재희')

4.

[공식] 트와이스 채영, 미주신경성 실신으로 활동중단 "월드투어 불참"(전문)

5.

"3세 아이 집어던지고 임산부 폭행"…가정폭력 가스라이팅 남편에 서장훈 실성[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'트레이드 원한 구단도 있었다' KIA 떠나 FA 대박, 예상 가능한 이별이었다

2.

"쏘니 제발 돌아와"...손흥민 떠나고 '공격 와르르' 토트넘의 야심찼던 영입, 800억 공중분해..."주전급 선수 아니다"→"이적 최우선 순위"

3.

"장승현 영입, 강민호와 무관" 10억 FA 포수 역시… 완성형 안방마님의 탄생 왜 이렇게 어려울까

4.

'미국 간다더니?' 강백호, 원망 폭주에 직접 입 열었다 "KT 다년계약 제시No → 한화 조건도 알려줬는데…" 억울함 토로 [전문]

5.

英 깜짝 단독! 이렇게 완벽한 '손흥민 대체자' 있을까...토트넘 역대 최고의 영입 가능, "1월 임대 이적 합의할 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.