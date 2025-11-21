'트레이드 원한 구단도 있었다' KIA 떠나 FA 대박, 예상 가능한 이…

2023 KBO리그 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기가 19일 광주기아챔피언스필드에서 열렸다. KIA 포수 한승택이 사인을 확인하고 있다. 광주=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2023.09.19/
[스포츠조선 김민경 기자] 트레이드 영입을 원한 구단이 있었을 정도로 매력적인 선수였다. 포수 한승택이 FA 자격을 얻어 가치를 충분히 인정받았다.
한승택은 20일 KT 위즈와 4년 최고 10억원에 계약했다. 계약금 2억원, 연봉 6억원, 인센티브 2억원 조건이다. 한승택의 올해 연봉은 6500만원이었는데, 4년 보장 금액이 8억원이다. 'FA 대박'이라 부를 만하다.
원소속팀 KIA 타이거즈는 한승택과 결별을 예감하고 있었다. KIA는 이번에 단속해야 할 내부 FA 가 박찬호, 양현종, 최형우, 조상우, 이준영, 한승택까지 6명이었다. FA 최대어 박찬호가 이적 가능성이 가장 컸고, 실제로 두산 베어스와 4년 80억원에 계약하고 떠났다. 그다음이 한승택이었다. 어쩌면 박찬호보다 빨리 팀을 떠날 우려도 있었다.
1군에서 활용할 2번 포수가 필요한 구단에서는 한승택을 충분히 탐낼 만했다. KT와 계약했지만, 한승택이 FA 자격을 얻었을 때 영입에 관심을 보인 구단이 더 있었다. FA 자격을 얻기 한참 전에는 한승택 트레이드 영입에 관심 있는 구단이 있었을 정도.
게다가 한승택은 C등급이라 더 매력적이었다. 보상 규모가 매우 작기 때문. 전년도 연봉의 150%만 지급하면 되니 보상금이 9750만원에 불과하다. 영입을 원하는 구단의 위험 부담이 적었다.
KIA의 안방 구상에서 냉정히 한승택이 제외돼 있기도 했다. 1989년생인 안방마님 김태군은 이제 출전 경기 수를 관리하며 뛰어야 하는 나이가 됐다. 포수 세대교체를 준비해야 하는 가운데 이범호 KIA 감독은 한준수와 주효상의 경쟁을 택했다.
21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 NC와 KIA의 경기, 타격을 하는 KIA 한준수의 모습. 광주=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.21/
27일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 NC 다이노스의 경기. 8회초 NC 김형준 타구를 KIA 포수 주효상이 잡아내고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.27/
한준수는 1999년생, 주효상은 1997년생이다. KIA는 1994년생인 한승택보다 어린 두 선수에게 더 기회를 주는 쪽으로 방향을 잡았다. 한준수는 지난해부터 1군 100경기 이상씩 뛰며 경험치를 쌓았고, 주효상은 팔꿈치 부상 후유증이 있었으나 올해는 2군에서 풀타임을 뛰면서 떨쳐내는 모습을 보여줬다. 이범호 감독은 일본 오키나와 마무리캠프에 한준수와 주효상을 모두 데려가 내년에 1군에서 두 선수가 자리싸움을 해야 한다는 목표 의식을 확실히 심어줬다.
KIA는 한승택에게 길을 터 주는 선택을 했고, KT는 한승택의 가치를 충분히 인정해 줬다.
나도현 KT 단장은 "한승택은 강한 어깨를 바탕으로 한 좋은 도루 저지 능력을 갖추고 있으며, 1군 경험이 풍부한 포수다. 즉시 전력감으로 포수진을 강화하기 위해 영입했다"며 만족감을 표현했다.
한승택은 "KT와 계약하게 돼서 감사한 마음이 크다. 외부에서 봤을 때 분위기가 정말 좋은 팀이라고 생각했는데, 일원이 될 수 있어서 기쁘다. 팀 전력에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다. 그동안 응원해 주신 KIA 팬분들에게도 감사하다"고 소감을 밝혔다.