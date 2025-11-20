한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유…

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한가인이 배달 아르바이트에 도전했다.
20일 한가인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "절세미녀 한가인이 벤츠로 배달 알바하면 하루에 얼마 벌까? (수입 공개, 시민 반응)"라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 한가인은 최근 조카와 함께 편의점 아르바이트를 했던 콘텐츠가 반응이 좋았다며, '체험 삶의 현장' 2탄으로 이번에는 배달 라이더에 도전했다고 밝혔다.
라이더가 되기 위해 2시간 교육을 받았다는 한가인은 "깜짝 놀랐다. 배달을 하기 위해서 안전교육을 되게 오래 하더라. 또 문제를 내는데 거기에서 5개 중에 4개를 맞아야 했다"며 후기를 전했다.
제작진이 "오늘 뭘로 배달하냐"고 묻자 한가인은 "차로 한다", "오늘 최대한 많이 (배달을) 해 보도록 하겠다"고 각오를 밝혔다. 다만 제작진은 "누가 벤츠로 배달을 하냐. 기름값도 안 나오는 거 아니냐고요"라며 웃었고, 한가인은 "제가 오늘 기름이 얼마 정도 들어가는지 보도록 하겠다"고 답했다.
운행을 시작한 한가인은 배달 알림이 울리자 "첫배달이다. 되게 비싸다"라며 놀랐고, 제작진이 목표 수익을 묻자 "2만원", "아 2만원까지는 안 되겠다. 길게 가면 4천원인데, 4건하면 많이 하는 거 아니냐. 1만5000원 해보겠다"라고 답했다. 다만 한가인은 "기름값이 안 나올 수 있겠는데?"라며 웃음을 보였다.
먼저 3,990원의 배달비를 받기 위해 나선 한가인 식당에서 음식을 찾은 뒤 배달 장소로 향하며 "빨리 오기를 기다리면 안되겠다. 생각보다 바쁘다"라고 첫 배달 소감을 전했다.
이후 배달콜이 잠시 끊기자 "기름 아깝다. 시동 잠깐 끌까?"라고 너스레를 떨어 웃음을 더했다. 총 5개의 배달을 마친 한가인은 "몸이 너덜너덜해진 것 같다. 배달해주시는 분들 노고가 많으시다"며 "4시간 동안 5개 했는데, 얼마 벌었냐면 20,620원 벌었다"고 수익을 공개했다. 이어 "기름값 하면 적자다"라며 배달 알바의 현실을 솔직하게 전했다.
