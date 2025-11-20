아마추어 야구 최강자 모여라! 이마트 노브랜드배 챔피언십 개최

기사입력 2025-11-20 17:18


아마추어 야구 최강자 모여라! 이마트 노브랜드배 챔피언십 개최

[스포츠조선 김영록 기자] 대한야구소프트볼협회가 오는 21~23일 '2025 이마트 노브랜드배 CHAMPIONSHIP'을 목동야구장에서 개최한다.

아마추어 야구의 발전과 부흥을 위한 이마트의 후원으로 개최하는 이번대회는, 작년까지 열린 '노브랜드배 고교동창야구대회'를 개편하여 고등부, 일반부, 고교동창부의 최강자를 가리는 포맷으로 개최된다. 각 부문별 4강 토너먼트를 통해 23일 10시에 일반부 결승, 12시 30분에 고등부 결승, 15시에 고교동창부 결승이 열린다.

올해 아마추어 야구의 최강을 가리는 컨셉에 맞춰 대한야구소프트볼협회가 주최한 전국대회 우승팀이 총출동한다.

먼저 고등부는 신세계이마트배 우승팀 서울고, 황금사자기 우승팀 성남고, 청룡기 우승팀 덕수고, 그리고 대통령배와 봉황대기에서 우승한 경남고가 맞붙는다. 고등부 4강전은 21일 11시 경남고와 서울고, 14시 성남고와 덕수고의 대진으로 진행된다. 박보승이 이끄는 경남고와 2학년 이도류 김지우의 서울고, 이동욱의 리더십이 빛을 발하는 성남고와 U18 청소년대표 멤버 엄준상의 덕수고가 올해 챔피언 자리를 놓고 마지막 결전을 치른다.

우승팀에게는 1,000만원 상당의 상금(고등부는 용품)이 수여되며, 준우승팀에게는 500만원의 상금이 수여된다. 4강전에서 패배한 팀에게는 올해 우수성적에 대한 격려로 이마트노브랜드상이 수여되며 상금은 200만원이다.

일반부는 올해 KBSA리그 우승팀인 연천미라클과 준우승팀 화성코리요, 시도대항 야구대회 우승팀인 경기도와 준우승팀 충청북도의 4강 토너먼트로 진행된다. 고교동창부는 지난 3년간 대회 성적을 토대로 우수성적 상위 4팀을 선정, 3회 우승에 빛나는 군산상일고를 비롯하여 대구상원고, 북일고, 서울고가 모교의 명예를 드높이기 위해 출격한다.

올해의 챔피언을 가리는 자리인만큼 대회를 즐길 수 있는 요소들도 많이 있다. 우선 각 팀 출신의 유명야구인으로 1명씩 선정된 엠버서더가 팀과 함께 훈련 및 경기에 참여하며 팬들을 만난다. 경남고 이대호, 성남고 노경은, 서울고 김영우, 덕수고 정현우, 대구상원고 이만수, 화성코리요 문성현 등이 엠버서더로 나서 팀의 우승을 응원한다.

또한 각 부문 결승전이 개최되는 23일엔 각 팀 응원단을 이끌 치어리더들이 함께할 예정이며, 가수 두리의 축하공연, SSG 노경은&#8231;이로운의 사인회, 경품이벤트, 포토부스 등 관중들이 함께하는 여러 이벤트가 열린다.


대회 주관방송사인 SPOTV는 23일 결승전 3경기를 비롯하여, 고등부 4강전 2경기, 일반부 4강전 2경기 등을 생중계한다. 대회와 관련한 각종 정보 및 소식은 대한야구소프트볼협회 홈페이지 및 SNS를 통해 제공되며, 관람객은 무료입장하여 대회를 관람할 수 있다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가약..드디어 공개부부

2.

김상욱 교수, 전조증상 무시하더니 결국 '심근경색' 고비..."죽지 않고 살아있다"

3.

현빈 이름 부르는 순간...손예진이 더 울컥했다, “내가 받고 싶다”던 말은 빈말

4.

'김우빈♥' 신민아, 결혼 발표 하루 전 '반지 7개' 사진 올렸다…"의미심장 타이밍"

5.

[공식] 김우빈♥신민아, 공개 연애 11년 차 12월 '결혼' 결실 "서로의 동반자가 되기로 약속"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

4.

'준우승 아픔 지운다' 한화, 강백호와 4년 총액 100억원 계약…"가치 인정해줘 진심 감사" [공식발표]

5.

홍명보호 0-5 대참사 일등공신, 역대급 천재였다...펠레 이후 최초! 네이마르까지 넘어버린 초신성

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

4.

'준우승 아픔 지운다' 한화, 강백호와 4년 총액 100억원 계약…"가치 인정해줘 진심 감사" [공식발표]

5.

홍명보호 0-5 대참사 일등공신, 역대급 천재였다...펠레 이후 최초! 네이마르까지 넘어버린 초신성

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.