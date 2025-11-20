아마추어 야구 최강자 모여라! 이마트 노브랜드배 챔피언십 개최

|
[스포츠조선 김영록 기자] 대한야구소프트볼협회가 오는 21~23일 '2025 이마트 노브랜드배 CHAMPIONSHIP'을 목동야구장에서 개최한다.
먼저 고등부는 신세계이마트배 우승팀 서울고, 황금사자기 우승팀 성남고, 청룡기 우승팀 덕수고, 그리고 대통령배와 봉황대기에서 우승한 경남고가 맞붙는다. 고등부 4강전은 21일 11시 경남고와 서울고, 14시 성남고와 덕수고의 대진으로 진행된다. 박보승이 이끄는 경남고와 2학년 이도류 김지우의 서울고, 이동욱의 리더십이 빛을 발하는 성남고와 U18 청소년대표 멤버 엄준상의 덕수고가 올해 챔피언 자리를 놓고 마지막 결전을 치른다.
우승팀에게는 1,000만원 상당의 상금(고등부는 용품)이 수여되며, 준우승팀에게는 500만원의 상금이 수여된다. 4강전에서 패배한 팀에게는 올해 우수성적에 대한 격려로 이마트노브랜드상이 수여되며 상금은 200만원이다.
올해의 챔피언을 가리는 자리인만큼 대회를 즐길 수 있는 요소들도 많이 있다. 우선 각 팀 출신의 유명야구인으로 1명씩 선정된 엠버서더가 팀과 함께 훈련 및 경기에 참여하며 팬들을 만난다. 경남고 이대호, 성남고 노경은, 서울고 김영우, 덕수고 정현우, 대구상원고 이만수, 화성코리요 문성현 등이 엠버서더로 나서 팀의 우승을 응원한다.
또한 각 부문 결승전이 개최되는 23일엔 각 팀 응원단을 이끌 치어리더들이 함께할 예정이며, 가수 두리의 축하공연, SSG 노경은‧이로운의 사인회, 경품이벤트, 포토부스 등 관중들이 함께하는 여러 이벤트가 열린다.
대회 주관방송사인 SPOTV는 23일 결승전 3경기를 비롯하여, 고등부 4강전 2경기, 일반부 4강전 2경기 등을 생중계한다. 대회와 관련한 각종 정보 및 소식은 대한야구소프트볼협회 홈페이지 및 SNS를 통해 제공되며, 관람객은 무료입장하여 대회를 관람할 수 있다.
