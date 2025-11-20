역시 포수는 금값! 강백호 놓친 KT, 'C등급 FA' 한승택 영입…4년 최대 10억원 "즉시전력감+수비 호평"
|사진제공=KT 위즈
[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 FA 포수 한승택(31)을 영입했다.
KT 구단은 20일 한승택과 4년 최대 10억원(계약금 2억원, 연봉 총 6억원, 인센티브 2억원)의 FA 계약을 체결했다고 밝혔다.
한승택은 2013년 한화 이글스의 3라운드(전체 23순위) 지명을 받고 프로에 입문했다. 이후 KIA 타이거즈를 거치면서 1군 통산 11시즌 동안 628경기에 출전했다. 올 시즌 퓨처스리그에선 43경기에 출전해 타율 3할7푼3리, 2홈런, 30타점을 기록했다.
나도현 KT 단장은 "한승택은 강한 어깨를 바탕으로 한 좋은 도루 저지 능력을 갖추고 있으며, 1군 경험이 풍부한 포수다. 즉시 전력감으로 포수진을 강화하기 위해 영입했다"고 말했다.
한승택은 "KT와 계약하게 돼서 감사한 마음이 크다. 외부에서 봤을 때 분위기가 정말 좋은 팀이라고 생각했는데, 일원이 될 수 있어서 기쁘다. 팀 전력에 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다. 그동안 응원해주신 KIA 팬분들에게도 감사하다"고 밝혔다.
한승택은 올시즌 C등급 FA라 보상선수가 없다는 점이 이적에 유리하게 작용한 모양새다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
