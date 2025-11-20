[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가약..드디어 공개부부

최종수정 2025-11-20 14:33

[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 신민아와 김우빈이 신라호텔에서 결혼식을 올린다.

연예계 관계자는 20일 스포츠조선에 "신민아와 김우빈이 12월 20일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올리고 부부가 된다"고 밝혔다. 신민아와 김우빈은 2015년 공개열애를 시작해 햇수로 11년째 연인으로 지낸 연예계 대표 장수 커플. 무엇보다도 공개 열애 이후 서로에 대한 애정을 숨기지 않으면서 주변의 지지를 받아왔다. 신민아는 특히 김우빈이 비인두암으로 투병할 당시에도 곁에서 큰 힘이 되어주면서 사랑을 키웠고, 보는 이들의 마음을 따뜻하게 하기도 했다.

에이엠엔터테인먼트는 이날 "신민아와 김우빈이 오랜 만남으로 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 약속했다"고 발표했다.

이어 "두 사람의 결혼식은 오는 12월 20일 서울 모처에서 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인분들을 모시고 비공개로 진행될 예정이다"며 "인생의 소중한 결정을 내린 두 사람의 앞날에 따뜻한 응원과 축복 보내주시길 부탁드리며, 앞으로도 두 사람 모두 배우로서의 본업도 충실히 하며 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

신민아와 김우빈이 결혼식을 올리는 신라호텔은 최근 김옥빈이 결혼식을 진행했던 다이너스티홀. 배우 전지현 부부, 장동건과 고소영 부부, 김연아 등이 이 장소에서 결혼식을 올려 화제가 된 바 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'슬의생 도재학' 정문성, IQ 148 멘사 수준 "영재 단체서 찾아와 교육 제안" ('옥문아')

2.

김동건, '전남편 10억 분할' 김주하 위로 "이혼한 게 죄는 아니다" ('데이앤나잇')

3.

김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알 씩 먹어야"

4.

[청룡영화상] "네티즌 표가 캐스팅보트였다"…청룡영화상 '한 끗' 갈랐던 심사표 공개

5.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'슬의생 도재학' 정문성, IQ 148 멘사 수준 "영재 단체서 찾아와 교육 제안" ('옥문아')

2.

김동건, '전남편 10억 분할' 김주하 위로 "이혼한 게 죄는 아니다" ('데이앤나잇')

3.

김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알 씩 먹어야"

4.

[청룡영화상] "네티즌 표가 캐스팅보트였다"…청룡영화상 '한 끗' 갈랐던 심사표 공개

5.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

김하성 트레이드 악재! 애틀란타 뭔 꿍꿍이? 협상용 블러핑인가 → 유격수 트레이드설 흘려

4.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

5.

'간판스타' 강백호 놓친 KT, 사실 비FA 다년계약도 제시했었다...돈, 정성 모두 최선 다했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.