[공식] 김우빈♥신민아, 공개 연애 11년 차 12월 '결혼' 결실 "서…

[공식] 김우빈♥신민아, 공개 연애 11년 차 12월 '결혼' 결실 "서로의 동반자가 되기로 약속"
[스포츠조선 조지영 기자] 연예계 대표 커플인 배우 김우빈과 신민아가 결혼을 발표했다.
김우빈과 신민아의 소속사 에이엠엔터테인먼트는 20일 오후 "신민아와 김우빈이 오랜 만남으로 쌓아온 두터운 신뢰를 바탕으로 서로의 동반자가 되기로 약속했다"고 발표했다.
이어 "두 사람의 결혼식은 오는 12월 20일 서울 모처에서 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인분들을 모시고 비공개로 진행될 예정이다"며 "인생의 소중한 결정을 내린 두 사람의 앞날에 따뜻한 응원과 축복 보내주시길 부탁드리며, 앞으로도 두 사람 모두 배우로서의 본업도 충실히 하며 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.
앞서 김우빈과 신민아는 지난 2015년 공개 열애를 시작, 횟수로 11여년째 연인으로 연예계 대표 장수 커플이다. 무엇보다 두 사람은 공개 열애를 선택한 이후 서로를 향한 애정은 물론 동료로서 응원과 지지를 보내며 '국민 커플'의 표본이 됐고 특히 신민아는 김우빈이 비인두암 투병 당시에도 곁에서 큰 힘이 되어주며 사랑을 키워갔다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
