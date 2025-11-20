현빈 이름 부르는 순간...손예진이 더 울컥했다, “내가 받고 싶다”던 말은 빈말

기사입력 2025-11-20 14:15


남우주연상에 현빈이 호명되자 아내 손예진이 더 감격스러워했다. 송정헌 기자songs@sportschosun.com

[스포츠조선 정재근 기자] "둘 중 한 명만 받아야 한다면?"이라는 질문에 두 사람 모두 "내가 받았으면 좋겠다"고 답한 손예진-현빈 부부의 소망이 두 배로 이뤄졌다.

상투적이지 않으면서도 솔직하고 재치있는 답변, 시상식에서 실제 두 사람의 표정은 어땠을까?

19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 영화상 시상식의 백미인 남녀주연상 후보에 현빈과 손예진이 모두 후보에 올랐다.

남우주연상 시상식이 먼저 진행됐고 '하얼빈'에서 안중근을 연기한 현빈이 수상자로 호명됐다. 현빈이 잠시 눈을 감으며 감격스러워했다. 옆에 앉은 손예진의 표정은 더 강렬했다. 현빈 자신보다 아내 손예진이 더 감동한 순간이다.


손예진이 남우주연상을 수상한 현빈을 꼭 껴안고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com
잠시 후 여우주연상 시상식에서 믿기 힘든 일이 벌어졌다. 남우주연상을 수상한 현빈의 아내 손예진이 여우주연상 수상자로 호명된 것. 손예진이 믿을 수 없다는 표정으로 자리에서 쉽게 일어서지 못했고, 남편 현빈과 배우 이성민이 박수를 치며 환호했다. 부부가 나란히 주연상을 품에 안는 역사적인 순간이었다.


멍한 표정으로 일어서지 못하는 손예진을 향해 현빈과 이성민이 우렁찬 박수를 보내고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

두 사람의 수상 소감도 감동적이었다. 현빈은 "처음 제의를 받았을 때 그분들의 고통과 괴로움, 좌절, 나라를 지켜야 한다는 책임감과 무게감을 감당할 자신이 없어 작품을 고사했었다. 끝까지 해낼 수 있다고 이끌어주신 감독님과 힘든 여정을 함께한 동료 배우, 스태프 덕분에 행복했고 영광이었다. 이 영화를 통해 우리가 지켜야 할 가치와 역사를 관객 여러분과 나눌 수 있어 행복했다"고 말했다.


수상 소감 말하는 현빈. 송정헌 기자

수상 소감 말하는 손예진. 허상욱 기자
손예진은 "이 상을 제가 받아도 되나 하는 생각이 있었기 때문에 수상소감을 준비 못했다. 27세에 처음 청룡영화상에서 여우주연상을 수상했다. '27세 여배우로 살아가는게 힘들다. 이 상이 힘이 될 것 같다'는 얘기를 했었다. 청룡영화상에서 여우주연상을 받고 싶다는 꿈을 이루게 해주셨다. 7년 만에 영화를 했다. 너무 설레고 좋았지만 잘할 수 있을지 걱정도 했다. 결혼을 하고 아이 엄마가 되면서 많은 다양한 감정과 세상을 바라보는 눈들이 달라지고 있는 걸 느낀다. 정말 좋은 어른이 되고 싶다"고 진심을 전했다.

현빈은 소감 말미에 "존재만으로 저에게 너무나 힘이 되는 와이프 예진씨, 아들 너무너무 사랑하고 고맙다"고 고백했고, 손예진 역시 "제가 너무 사랑하는 두 남자 김태평 씨와 아들과 이 상의 기쁨을 나누겠다"고 화답하며 시상식의 마지막을 아름답게 장식했다.


손예진이 레드카펫을 빛내고 있다. 송정헌 기자

