강백호 보장이 80억, 박찬호와 단 2억 차이 → 계약금은 똑같다

기사입력 2025-11-20 16:21


강백호 보장이 80억, 박찬호와 단 2억 차이 → 계약금은 똑같다
사진제공=한화이글스

강백호 보장이 80억, 박찬호와 단 2억 차이 → 계약금은 똑같다
사진제공=한화이글스

[스포츠조선 한동훈 기자] 보장 금액이 단 2억원 차이다. 계약금은 똑같다. 공격력이 월등한 강백호와 수비력이 압도적인 박찬호가 보장 금액만 놓고 보면 비슷한 규모의 계약을 체결했다.

한화 이글스가 20일 FA 강백호와 4년 최대 100억원에 계약했다고 공식 발표했다. 계약금 50억원, 연봉 30억원, 인센티브 20억원이다.

앞서 두산과 계약한 유격수 박찬호와 계약금이 같다. 박찬호는 18일 두산과 최대 80억원에 도장을 찍었다. 박찬호도 계약금이 50억원이다. 연봉 28억원, 인센티브 2억원이다. 박찬호는 78억원을 보장 받았다.

FA 시장은 통상적으로 공격 생산성이 훌륭한 타자에게 후하다. 혼자 힘으로 게임 흐름을 바꿀 수 있는 강타자가 많은 돈을 받는다. 수비를 잘한다고 대박을 터뜨리는 사례는 드물다.

강백호와 박찬호는 스타일이 극과 극으로 다르다. 강백호는 공격, 박찬호는 수비 비중이 매우 높다.

강백호는 프로 경력 동안 외야수 1루수 포수 등 다양한 포지션을 소화했다. 한 포지션에 정착하지 못했다.

대신 전문 지명타자로 확실한 공격력을 보여준다. 2019년부터 2021년까지 3년 연속 wRC+ 150을 돌파했다. wRC+ 100이 평균 수준이다. 풀타임 20홈런을 보장할 수 있는 타자다. 올해도 95경기 369타석에서 15홈런을 기록했다.


강백호 보장이 80억, 박찬호와 단 2억 차이 → 계약금은 똑같다
사진제공=두산베어스

강백호 보장이 80억, 박찬호와 단 2억 차이 → 계약금은 똑같다
사진제공=두산베어스
박찬호는 커리어 내내 wRC+ 100 이상 기록한 시즌이 2023년과 2025년 두 차례 뿐이다. 각각 109.5와 107.3을 기록했다. OPS(출루율+장타율)는 0.700 정도가 기대된다.


하지만 수비 부담이 가장 큰 유격수에서 리그 최정상급 수비를 보여준다. 최근 5년 유격수 수비 이닝 1위이며 골든글러브도 1회 수상했다.

강백호는 "몸 상태도 좋고, 경기력에는 자신감이 있다. 경기에 나갈 수만 있다면 잘 해낼 자신감은 항상 갖고 있다. 팀에 좋은 선배님들도 많이 계시고, 훌륭한 동료들이 많기 때문에 저도 거기에 힘을 보태서 팀이 더 높은 곳에 설 수 있도록 그라운드에서 최선을 다하는 모습 보여드리겠다"고 각오를 다졌다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 11년 공개열애 신민아♥김우빈, 12월 20일 신라호텔서 백년가약..드디어 공개부부

2.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

3.

김상욱 교수, 전조증상 무시하더니 결국 '심근경색' 고비..."죽지 않고 살아있다"

4.

한혜진 세 자매 보는 눈 비슷..김강우·조재범·기성용 "사위들 훈훈" ('편스토랑')

5.

현빈 이름 부르는 순간...손예진이 더 울컥했다, “내가 받고 싶다”던 말은 빈말

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

4.

'간판스타' 강백호 놓친 KT, 사실 비FA 다년계약도 제시했었다...돈, 정성 모두 최선 다했다

5.

양민혁 '英서 초대박' 희소식! "내년 토트넘 1군 합류"…손흥민 후계자=YANG "추가 영입 필요 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

4.

'간판스타' 강백호 놓친 KT, 사실 비FA 다년계약도 제시했었다...돈, 정성 모두 최선 다했다

5.

양민혁 '英서 초대박' 희소식! "내년 토트넘 1군 합류"…손흥민 후계자=YANG "추가 영입 필요 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.