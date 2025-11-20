'스포츠♥기업'태인X대한체육회→'미래 올림피언'62명 체육장학금 수여식#35년간#총803명#7억5000만원#너의꿈을응원해!

[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회와 '스포츠 사랑 기업' 태인이 20일 진천국가대표선수촌에서 '태인체육장학금 수여식'을 개최했다.

진천국가대표선수촌 챔피언하우스에서 열린 이날 행사에는 김택수 선수촌장, 이상현 ㈜태인 대표이사 겸 대한사이클연맹 회장을 비롯해 전국에서 선발된 62개 종목 유망 학생선수들이 참석했다.

㈜태인의 체육 꿈나무 육성 장학사업은 중소기업이 주도하는 체육 특화 장학 프로그램으로, 1990년부터 매년 이어져 온 체육 분야 특화된 장학사업으로는 가장 오랜 역사를 자랑한다. 2023년부터는 장학금 지급 대상을 대한체육회 정회원 종목단체(64개 단체) 전체로 확대했고, 올해부터는 대한체육회 공식 후원사업으로 지정됐다. 지금까지 총 803명의 학생들에게 약 7억5000만원의 장학금이 전달됐다.


올림픽 메달리스트 및 스포츠 스타로 구성된 자문위원회가 체계적이고 공정한 심사를 통해 K-스포츠의 미래를 이끌 체육 인재를 발굴하고 육성해온 뜻깊은 행사다. 양궁 김우진, 임시현, 김제덕, 사격 오예진, 박효진, 역도 박혜정, 탁구 신유빈 등 지난해 파리올림픽에서 메달을 목에 건 스포츠 스타들 모두 태인장학금 '동문'이다. 이번 수여식에서는 '아시아의 호랑이' 올림픽 메달리스트 출신 김택수 국가대표선수촌장이 '스포츠 스타 강연'의 강연자로 나서 자신의 도전 이야기를 나누며 격려와 희망의 메시지를 전했고, 이번 장학금 수여식에는 황영조(육상), 이은경(양궁), 정성숙(유도) 자문위원이 참석해 장학생들을 직접 격려했다. 장학증서 전달 후 종목별 학생선수들은 국가대표선수촌 견학 프로그램에 참여해 국가대표 선수들의 훈련 현장을 직접 살펴보며, 진로와 목표를 되새기는 시간을 가졌다. .

이날 장학생 대표로 감사인사를 전한 세계태권도선수권 남자 54kg급 정상에 오른 서은수는 "오늘 이 장학금은 저희에게 단순한 지원이 아니라, 꿈을 향해 나아갈 수 있는 큰 힘이자 믿음"이라며 "끊임없는 도전과 성실함으로 대한민국을 대표하는 선수로 성장해 태인장학생의 이름을 빛내겠다"고 포부를 밝혔다.


유승민 대한체육회 회장은 축사를 통해 "제36회 태인체육장학생으로 선발된 여러분께 깊은 축하와 격려의 인사를 드린다. 대한체육회는 여러분이 안전하고 공정한 스포츠 환경 속에서 훈련에 전념할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다. 김택수 진천선수촌장은 "태인체육장학금은 우리 체육의 미래를 이끌어갈 학생선수들에게 희망과 자신감을 심어주는 중요한 장학사업"이라며 "대한체육회에서도 선수들이 꿈을 이룰 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 전했다. 이상현 ㈜태인 대표이사 겸 대한사이클연맹 회장(대한체육회 감사)은 "체육을 통해 도전과 열정의 가치를 전하고자 하는 취지로 시작된 태인체육장학금이 30년 넘게 이어질 수 있었던 것은 체육계의 신뢰와 학생선수들의 노력 덕분"이라며 "끊임없이 노력하며 성장해 가는 태인 체육장학생들의 모습이 바로 대한민국 스포츠의 희망이다. 앞으로도 장학생들이 자신을 믿고 한계를 넘어 도전할 수 있도록 태인은 변함없이 함께하겠다"고 약속했다.

태인은 누전차단기와 메모리모듈을 제조하는 기업으로 '더불어 성장하는 착한 기업'을 운영 모토로 사회공헌활동을 이어가고 있다. 이상현 대표는 2021년 대한하키협회장에 취임하며, 외할아버지 고(故) 구태회 LS 전선 명예회장(전 대한역도연맹 회장)과 아버지 이인정 아시아산안연맹 회장(전 대한산악연맹 회장)에 이어 한국 체육계 사상 최초로 3대째 올림픽 종목단체장을 맡아 화제가 된 바 있다. 2022년 항저우 아시안게임, 2024년 파리올림픽 대한민국 선수단 부단장, 한국체육학회 부회장, 한체대 올림픽연구센터 고문 등 스포츠 친화 CEO로서 활발한 활동을 이어가고 있다.


◇제36회 태인체육장학생 명단

1. 가라테: 권혜원(유일여자고등학교)

2. 검 도: 함윤찬(과천고등학교)

3. 게이트볼: 최현석(한국한방고등학교)

4. 국학기공: 손은결(벤자민인성영재학교)

5. 근대5종: 전지우(서울체육고등학교)

6. 농 구: 임연서(광주 수피아여자고등학교)

7. 당 구: 김도현(상동고등학교부설방송통신고)

8. 브레이킹: 명채현(한림연예예술고등학교)

9. 럭 비: 강준용(대구상원고등학교)

10. 롤 러: 이우진(페이스튼 국제학교)

11. 바 둑: 박정웅(한국바둑고등학교)

12. 바이애슬론: 황태령(황지고등학교)

13. 배 구: 박건호(남성고등학교)

14. 배드민턴: 김보혜(성지여자고등학교)

15. 보디빌딩: 김태준(풍암고등학교)

16. 복 싱: 최준원(전남기술과학고등학교)

17. 볼 링: 노지민(창원문성고등학교)

18. 봅슬레이: 장설현(경구고등학교)

19. 쇼트트랙: 임종언(노원고등학교)

20. 스피드 스케이팅: 임리원(의정부여자고등학교)

21. 사 격: 이유환(강원대학교사범대학부설고등학교)

22. 사이클: 전우주(목천고등학교)

23. 사이클: 정재호(부산체육고등학교)

24. 스포츠 클라이밍: 노현승(부산 신정고등학교)

25. 스포츠 클라이밍: 황지민(구미 현일고등학교)

26. 세팍타크로: 박병희(김천중앙고등학교)

27. 수상스키: 이지민(강원체육고등학교)

28. 수 영: 문수아(서울체육고등학교)

29. 핀수영: 이지민(서울체육고등학교)

30. 스쿼시: 서예은(산본고등학교)

31. 크로스컨트리: 이서원(진부고등학교)

32. 승 마: 이기주(수성고등학교부설방송통신고등학교)

33. 씨 름: 김주원(장유고등학교)

34. 아이스하키: 김재헌(경기고등학교)

35. 양 궁: 김민정(대전체육고등학교)

36. 양 궁: 박주혁(광주체육고등학교)

37. 힙 합: 조예찬(송곡고등학교)

38. 역 도: 김체량(광주체육고등학교)

39. 요 트: 최가은(충남해양과학고등학교)

40. 우 슈: 이근정(대구여자상업고등학교)

41. 유 도: 양지언(광영여자고등학교)

42. 유 도: 조연우(경민고등학교)

43. 투포환: 박시훈(구미 금오고등학교)

44. 조 정: 이경훈(서울체육고등학교)

45. 주짓수: 최원준(온양용화고등학교)

46. 줄넘기: 최지원(경화여자고등학교)

47. 철인3종: 강우현(경기체육고등학교)

48. 체 조: 차예준(인천체육고등학교)

49. 축 구: 김해밀(천안제일고등학교)

50. 카 누: 김진호(서령고등학교)

51. 컬 링: 박효익(의정부고등학교)

52. 탁 구: 박준희(대전동산고등학교)

53. 탁 구: 정예인(상동고등학교부설방송통신고등학교)

54. 태권도: 서은수(성문고등학교)

55. 택 견: 이강민(청주대성고등학교)

56. 테니스: 고민호(양구고등학교)

57. 패러글라이딩: 고수완(제주대학교사범대학부설고등학교)

58. 펜 싱: 조범준(서울체육고등학교)

59. 펜 싱: 조주현(전북체육고등학교)

60. 하 키: 이지훈(성일고등학교)

61. 합기도: 한승우(홍주고등학교)

62. 핸드볼: 오현석(선산고등학교)



