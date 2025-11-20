'스포츠♥기업'태인X대한체육회→'미래 올림피언'62명 체육장학금 수여식#…

|
[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회와 '스포츠 사랑 기업' 태인이 20일 진천국가대표선수촌에서 '태인체육장학금 수여식'을 개최했다.
이날 장학생 대표로 감사인사를 전한 세계태권도선수권 남자 54kg급 정상에 오른 서은수는 "오늘 이 장학금은 저희에게 단순한 지원이 아니라, 꿈을 향해 나아갈 수 있는 큰 힘이자 믿음"이라며 "끊임없는 도전과 성실함으로 대한민국을 대표하는 선수로 성장해 태인장학생의 이름을 빛내겠다"고 포부를 밝혔다.
태인은 누전차단기와 메모리모듈을 제조하는 기업으로 '더불어 성장하는 착한 기업'을 운영 모토로 사회공헌활동을 이어가고 있다. 이상현 대표는 2021년 대한하키협회장에 취임하며, 외할아버지 고(故) 구태회 LS 전선 명예회장(전 대한역도연맹 회장)과 아버지 이인정 아시아산안연맹 회장(전 대한산악연맹 회장)에 이어 한국 체육계 사상 최초로 3대째 올림픽 종목단체장을 맡아 화제가 된 바 있다. 2022년 항저우 아시안게임, 2024년 파리올림픽 대한민국 선수단 부단장, 한국체육학회 부회장, 한체대 올림픽연구센터 고문 등 스포츠 친화 CEO로서 활발한 활동을 이어가고 있다.
◇제36회 태인체육장학생 명단
1. 가라테: 권혜원(유일여자고등학교)
2. 검 도: 함윤찬(과천고등학교)
3. 게이트볼: 최현석(한국한방고등학교)
4. 국학기공: 손은결(벤자민인성영재학교)
5. 근대5종: 전지우(서울체육고등학교)
6. 농 구: 임연서(광주 수피아여자고등학교)
7. 당 구: 김도현(상동고등학교부설방송통신고)
8. 브레이킹: 명채현(한림연예예술고등학교)
9. 럭 비: 강준용(대구상원고등학교)
10. 롤 러: 이우진(페이스튼 국제학교)
11. 바 둑: 박정웅(한국바둑고등학교)
12. 바이애슬론: 황태령(황지고등학교)
13. 배 구: 박건호(남성고등학교)
14. 배드민턴: 김보혜(성지여자고등학교)
15. 보디빌딩: 김태준(풍암고등학교)
16. 복 싱: 최준원(전남기술과학고등학교)
17. 볼 링: 노지민(창원문성고등학교)
18. 봅슬레이: 장설현(경구고등학교)
19. 쇼트트랙: 임종언(노원고등학교)
20. 스피드 스케이팅: 임리원(의정부여자고등학교)
21. 사 격: 이유환(강원대학교사범대학부설고등학교)
22. 사이클: 전우주(목천고등학교)
23. 사이클: 정재호(부산체육고등학교)
24. 스포츠 클라이밍: 노현승(부산 신정고등학교)
25. 스포츠 클라이밍: 황지민(구미 현일고등학교)
26. 세팍타크로: 박병희(김천중앙고등학교)
27. 수상스키: 이지민(강원체육고등학교)
28. 수 영: 문수아(서울체육고등학교)
29. 핀수영: 이지민(서울체육고등학교)
30. 스쿼시: 서예은(산본고등학교)
31. 크로스컨트리: 이서원(진부고등학교)
32. 승 마: 이기주(수성고등학교부설방송통신고등학교)
33. 씨 름: 김주원(장유고등학교)
34. 아이스하키: 김재헌(경기고등학교)
35. 양 궁: 김민정(대전체육고등학교)
36. 양 궁: 박주혁(광주체육고등학교)
37. 힙 합: 조예찬(송곡고등학교)
38. 역 도: 김체량(광주체육고등학교)
39. 요 트: 최가은(충남해양과학고등학교)
40. 우 슈: 이근정(대구여자상업고등학교)
41. 유 도: 양지언(광영여자고등학교)
42. 유 도: 조연우(경민고등학교)
43. 투포환: 박시훈(구미 금오고등학교)
44. 조 정: 이경훈(서울체육고등학교)
45. 주짓수: 최원준(온양용화고등학교)
46. 줄넘기: 최지원(경화여자고등학교)
47. 철인3종: 강우현(경기체육고등학교)
48. 체 조: 차예준(인천체육고등학교)
49. 축 구: 김해밀(천안제일고등학교)
50. 카 누: 김진호(서령고등학교)
51. 컬 링: 박효익(의정부고등학교)
52. 탁 구: 박준희(대전동산고등학교)
53. 탁 구: 정예인(상동고등학교부설방송통신고등학교)
54. 태권도: 서은수(성문고등학교)
55. 택 견: 이강민(청주대성고등학교)
56. 테니스: 고민호(양구고등학교)
57. 패러글라이딩: 고수완(제주대학교사범대학부설고등학교)
58. 펜 싱: 조범준(서울체육고등학교)
59. 펜 싱: 조주현(전북체육고등학교)
60. 하 키: 이지훈(성일고등학교)
61. 합기도: 한승우(홍주고등학교)
62. 핸드볼: 오현석(선산고등학교)