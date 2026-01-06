가수 진데님, 추락사 비보 '향년 29세'..유족 "양극성정동장애·조현 …

진데님의 여동생은 지난 3일 "2025년 12월 17일 저녁, 사고로 인해 오빠 정엽이 세상을 떠났다. 경황이 없어 친지들만 모여 조용히 장례를 치르고 보내주었으나 오빠를 사랑해 주시고 음악을 아껴 주신 분들께 정확한 사실을 알리는 것이 맞다고 판단하여 이렇게 말씀드린다"고 전했다.
유족에 따르면 고인은 2015년부터 양극성정동장애와 조현 증상으로 치료를 받아왔다. 고인은 병을 인지하고 치료와 약물 복용에 매진하며 병세를 관리하려 노력했으나, 최근 증상이 급격히 악화되며 통제하기 어려운 상태에 이르렀던 것으로 알려졌다.
여동생은 "투병 중에도 오빠는 신앙을 통해 삶을 유지하며, 주변에 사랑과 믿음을 전하려 노력하며 살아왔다. 다만 병의 영향으로 충동적인 행동이 반복되었고, 이는 본인의 의지와는 무관한 증상이었다. 그로 인해 오빠 본인과 가족 모두 오랜 시간 큰 고통을 겪어왔다"고 털어놨다. 사망 원인에 대해서는 "자살이 아니라, 병증에 따른 사고로 인한 추락사임을 분명히 밝힌다"고 강조했다.
이어 "오빠는 생전에 '내가 떠나는 날은 천국에 가는 기쁜 날이니 슬퍼하지 말라'고 말하곤 했다. 그 말처럼, 오빠의 죽음은 애통하고 안타깝지만 우리 가족은 오빠가 평안한 곳에 갔다고 믿고 있다"며 "정엽 오빠를 슬픔 속의 대상으로만 남기기보다, 오빠가 남긴 음악과 따뜻한 기억으로 오래 기억해 주시기를 바란다"고 당부했다.
고인은 경기도 안성 에버그린 수목원에 안치됐다.
진데님은 중국 상하이 명문 푸단대학교 출신으로, 2016년 홍대 버스킹 팀 시소(Si-So) 멤버로 음악 활동을 시작했다. 2017년에는 씽씽(SingSing)이라는 이름으로 첫 EP '내추럴리즘(Naturalism)'을 선보였다. 2020년부터는 진데님이라는 새롭게 활동을 이어가며 싱글 '포커스(Focus)'를 비롯해 '이터널(Eternal)', '비너스 오브 더 눈(Venus of the noon(feat. flantic))', '페어리테일(Fairytale)' 등의 곡을 발표했다.