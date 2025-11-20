'처가 손절' 이승기 "♥이다인과 결혼? 너무 추천해, 당당히 살려고 노…

20일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 "누나들 깨나 홀리던 원조 연하남슌이 테토남이 된 사연은? l EP.32 l 이승기 l 조현아의 평범한 목요일 밤"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 게스트는 최근 앨범 '너의 곁에 내가'를 발표한 이승기가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
이날 조현아는 이승기에게 "결혼 후 삶이 어떻냐"고 물었고, 이승기는 망설임 없이 "너무너무 추천한다"고 답했다. 그는 "결혼할 것 같고, 혹은 하고 싶은 나이대가 딱 있었다. 그게 36세에서 39세 사이였다"라고 덧붙였다. 이어 "온전히 이승기로서, 연예인을 직업으로 두고, 삶은 따로 있고, 이 영역으로 처음 와봤다. 제가 해보니 저는 결혼을 너무 추천한다"고 강조했다.
조현아가 "그게 너무 대단한 거다. 왜냐하면 결혼생활이 평생 내 삶이 된 거지 않냐"고 공감하자, 이승기는 "그렇다"고 답했다.
또한 이른 나이부터 연예계에서 큰 성공을 거둔 이승기에게 "지금의 이승기를 유지하는 축이 뭐냐"고 묻자, 그는 "딱 한 만큼 받는 거라고 생각한다. 되게 식상한데 진정성이 중요하다. 속이지 않는 거다. 일할 때나 삶을 살 때 당당해야 한다"고 답하며, 자신만의 삶의 원칙을 조심스럽지만 확신 있게 전했다.
이승기는 딸에 대한 생각도 솔직하게 털어놨다. 그는 "공부를 잘하길 바라지는 않는다. 그런데 과학고는 보내고 싶다"며 "나의 투영이다. 내가 고등학교 때 특목고에 가고 싶었지만, 가지 못했다"고 고백해 웃음을 자아냈다. 이러한 이야기는 한 사람으로서, 아버지로서, 그리고 연예인으로서 균형 잡힌 삶을 추구하는 그의 진솔한 면모를 보여줬다.
한편, 이승기와 이다인은 2년 간의 공개 열애 끝 지난 2023년 4월 결혼, 지난해 2월 딸을 출산하며 부모가 됐다. 최근에는 장인이 주가조작 혐의로 재차 기소되자 "연을 끊겠다"고 공식 입장을 밝히며 처가와의 절연을 선언한 바 있다.