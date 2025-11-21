박서진 충격 '父 뇌 속 시한폭탄'→병원行.."아빠 영영 못볼까봐" 울컥

기사입력 2025-11-21 08:18


[스포츠조선 이유나 기자]가수 박서진이 아버지의 급박한 건강 이상 소식을 듣고 충격에 빠진다.

오는 22일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진의 아버지가 뇌 건강 이상으로 갑작스럽게 쓰러지는 긴급 상황이 공개된다.

최근 박서진은 제작진에게 아버지가 밤중에 화장실에 가던 중 극심한 어지럼증을 호소하며 쓰러졌다는 긴급 소식을 전한다. 이후 급히 진행된 1차 검사에서 뇌 부위에 이상이 발견됐고, 의료진은 "뇌 안에 시한폭탄을 가지고 있는 상태"라며 즉시 서울의 상급병원 정밀 검진을 권유한다. 박서진은 과거 어머니가 자궁경부암 3기 판정을 받았던 기억을 떠올리며 극도로 불안해하고, "아빠를 영영 못 보는 건 아닐까 하는 생각까지 들었다"고 털어놓을 만큼 깊은 충격과 두려움을 드러낸다.


특히 가족들이 스케줄에 지장을 줄까 박서진을 염려해 상황을 뒤늦게 전한 데다, 하필 정밀 검진 당일 해외 일정으로 병원에 동행하지 못하게 되자 박서진의 답답함과 무력감은 더욱 치솟는다. 이 과정에서 가족 간 오해까지 얽히며 감정은 더욱 복잡해지고, 결국 박서진은 "아빠 때문에 가수 못 하겠다"고 속내를 토해낸다. 과연 그를 이런 말까지 하게 만든 아버지의 말은 무엇일지 관심이 집중된다.

드디어 서울에서의 정밀 검진 당일이 찾아오고, 해외 일정으로 동행하지 못한 박서진을 제외한 부모님과 형, 동생 효정까지 온 가족이 서울로 모인다. 그러나 병원 검사가 끝났을 시간임에도 가족들과 연락이 닿지 않자, 서진은 점점 더 초조해진다.

서진의 불안이 최고조에 달하는 가운데, 과연 아버지의 정밀 검사 결과는 어떨지 22일(토) 밤 10시 35분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

[사진 = KBS 2TV '살림남' 제공]

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

