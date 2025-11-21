쯔양 "한달 식비 천만원, 간식 창고 따로 있어"

기사입력 2025-11-21 08:35


[스포츠조선 백지은 기자] 대식가 쯔양이 냉장고를 공개한다.

23일 오후 9시에 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 구독자 1270만 명, 누적 조회수 34억 회의 쯔양과 11년 차 먹방 크리에이터 입짧은햇님이 함께 출연해 기대를 모은다. 먹방계 양대산맥으로 불리는 두 사람이 한 방송에서 만나는 것은 이번에 처음이라고 알려져 기대감이 한층 높아진다.

이날 방송에서는 예고 없는 즉석 Q&A 시간이 열려 분위기를 뜨겁게 달군다. 쯔양은 식사량을 묻는 질문에 "라면은 20봉 정도 먹고, 곱창은 40인분까지 먹어봤다", "한 달 식비만 1,000만 원이 넘는다"며 상상을 뛰어넘는 '대식가 클래스'를 공개해 모두를 놀라게 한다. 이어 쯔양이 믿기 어려운 대식가 비하인드를 연달아 쏟아내자, 셰프들의 질문 공세가 끊이지 않았고 현장은 순식간에 화기애애한 토크장으로 변한다.

이어 쯔양의 역대급 냉장고가 공개돼 눈길을 끈다. 스튜디오에 냉장고 2대와 대량의 실온 재료를 가져온 그녀는 "사실 집에는 냉장고 4대와 간식 전용 창고도 따로 있다"고 밝히며 실제 집의 모습을 담은 영상을 공개해 관심을 집중시킨다. 이를 본 김풍은 "편의점 창고 아니냐"며 감탄을 쏟아내고, 최현석은 "냉장고 4대면 최소 100석 규모 레스토랑 수준"이라며 혀를 내두른다. 또 업소용 대용량 식재료로 가득 찬 냉장고는 물론, 음료만 따로 보관하는 전용 냉장고까지 등장하자 스튜디오는 다시 한번 술렁인다.

또한 쯔양의 최애 재료도 공개돼 볼거리를 더한다. 냉장고 점검 중 그녀와는 어울리지 않는 1인분 간편식이 등장하자, 쯔양은 "배달음식 기다리면서 허기를 달래려고 먹는 용도"라며 예상 밖의 사용처를 밝혀 웃음을 자아낸다. 특히 라벨이 뜯어진 식재료를 발견한 MC들이 정체를 묻자, 그녀는 "아무에게도 알려주고 싶지 않은 만능 재료라 직접 라벨까지 제거했다"고 답해, 해당 재료의 실체에 대한 궁금증을 한껏 끌어올린다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

