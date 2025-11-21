쯔양 "한달 식비 천만원, 간식 창고 따로 있어"

|
[스포츠조선 백지은 기자] 대식가 쯔양이 냉장고를 공개한다.
이어 쯔양의 역대급 냉장고가 공개돼 눈길을 끈다. 스튜디오에 냉장고 2대와 대량의 실온 재료를 가져온 그녀는 "사실 집에는 냉장고 4대와 간식 전용 창고도 따로 있다"고 밝히며 실제 집의 모습을 담은 영상을 공개해 관심을 집중시킨다. 이를 본 김풍은 "편의점 창고 아니냐"며 감탄을 쏟아내고, 최현석은 "냉장고 4대면 최소 100석 규모 레스토랑 수준"이라며 혀를 내두른다. 또 업소용 대용량 식재료로 가득 찬 냉장고는 물론, 음료만 따로 보관하는 전용 냉장고까지 등장하자 스튜디오는 다시 한번 술렁인다.
또한 쯔양의 최애 재료도 공개돼 볼거리를 더한다. 냉장고 점검 중 그녀와는 어울리지 않는 1인분 간편식이 등장하자, 쯔양은 "배달음식 기다리면서 허기를 달래려고 먹는 용도"라며 예상 밖의 사용처를 밝혀 웃음을 자아낸다. 특히 라벨이 뜯어진 식재료를 발견한 MC들이 정체를 묻자, 그녀는 "아무에게도 알려주고 싶지 않은 만능 재료라 직접 라벨까지 제거했다"고 답해, 해당 재료의 실체에 대한 궁금증을 한껏 끌어올린다.