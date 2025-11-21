차은우, 군복무 중 깜짝 선물…거친 자아 담은 솔로 앨범 발매

[스포츠조선 백지은 기자] 군복무 중인 차은우가 깜짝 선물을 전한다.

차은우는 21일 오후 1시 두 번째 솔로 미니앨범 '엘스'를 발매한다.

'엘스'는 차은우가 스스로 옭아매던 틀에서 벗어나 '또 다른' 본연의 자아를 숨김없이 드러내려는 시도를 담은 앨범이다. 하나로 규정할 수 없는 차은우의 무한한 가능성과 다층적인 스펙트럼을 상징하는 이번 앨범은 상반된 결로 전개되어 지금껏 보지 못했던 그의 거칠고 본능적인 감각을 보여준다.

타이틀곡 '새러데이 프리처'는 레트로하고 펑키한 사운드에 차은우의 부드러운 가성 보이스가 어우러진 디스코 장르의 곡이다. 차은우는 사람들 내면의 열정을 일깨우는 매력적인 존재를 그려내며 토요일 밤의 열기가 떠오르는 이색적인 바이브를 선사한다.

음원과 동시에 공개되는 '새러데이 프리처' 뮤직비디오에서 차은우는 서로 다른 자아가 충돌하는 과정을 두 가지 상반된 얼굴로 표현한다. 날이 서 있는 다크한 무드 속 차은우의 격렬한 감정선과 치명적인 아우라가 몰입감을 극대화할 전망이다.

또한 이번 앨범에는 트로피컬하고 감각적인 파티 무드의 '스윗 파파야', 사랑 고백이 영화처럼 펼쳐지는 '셀피시', 아련하고 몽환적인 감성의 팝 발라드곡 '띵킹 바웃 유'까지 총 4곡이 수록된다.

차은우는 1년 9개월여 만에 발표하는 미니 2집 '엘스'를 통해 전작인 미니 1집 '엔티티'와는 확연히 다른 장르와 스타일을 선보인다. 과감한 시도 속에서도 자신만의 음악적 이야기를 전하며 솔로 아티스트로서 정체성을 더욱 공고히 할 예정이다.

지난 7월 육군 군악대로 입대하기 전 '엘스' 앨범 녹음과 각종 콘텐츠 촬영을 마친 차은우의 열일 행보와 남다른 준비성도 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 음원과 퍼포먼스, 콘셉트까지 전방위로 업그레이드된 '엘스'를 통해 차은우는 탄탄한 커리어를 이어간다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

