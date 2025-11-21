이장우♥조혜원, 결혼 이틀 앞두고 웨딩화보 대방출 "도움주신 분들 감사해…

이장우♥조혜원, 결혼 이틀 앞두고 웨딩화보 대방출 "도움주신 분들 감사해요"

기사입력 2025-11-21 21:00


[스포츠조선 김소희 기자] 배우 조혜원이 이장우와 결혼을 이틀 앞두고 웨딩 화보를 공개했다.

21일 조혜원은 자신의 SNS에 "D-2, 도움 주신 많은 분들 넘넘 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 두 사람은 턱시도를 입은 이장우와 순백의 드레스를 입은 조혜원이 서로를 마주보며 환하게 웃는 모습으로 눈길을 끌었다. 다정하고 따뜻한 분위기는 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

또한 두 사람은 손을 맞잡거나 다정하게 입을 맞추며 로맨틱한 장면을 연출, 한 폭의 그림 같은 웨딩 화보를 완성했다.

한편, 이장우와 조혜원은 8년 열애 끝에 오는 11월 23일 결혼식을 올린다. 결혼식 주례는 전현무, 사회는 기안84, 축가는 환희가 맡는다. 두 사람은 2019년 종영한 KBS 2TV 드라마 '하나뿐인 내 편'에 함께 출연하며 연인으로 발전했고, 2023년 6월부터 공개 열애를 시작했다.

이장우는 최근 한 방송에서 "여자 친구를 만나고 진짜 나를 찾았다. 8년을 만나면서 나를 찾게 됐다"며 깊은 애정을 드러냈다.
