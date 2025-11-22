'102만 구독자' 원지, 지하 2층 사무실 공개 후 역풍…결국 사과 후…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 원지가 공개한 새 사무실 영상이 '열악한 근무 환경' 논란에 휩싸이며 결국 사무실 이전을 결정했다. 원지는 단 하루 만에 세 차례 입장을 내며 진화에 나섰다.
영상이 공개되자 "직원 인권 무시", "공기조차 못 드는 환경", "여행 유튜버 이미지와 너무 다르다"는 비판이 쏟아졌다.
논란이 확산되자 원지는 같은 날 즉시 사과했다. 그는 "건물 전체 환기 시스템 등 실제 환경이 영상만으로 다 전달되지 않았다"며 영상을 비공개 처리했다.
이후 원지는 댓글을 통해 다시 한 번 해명했다. 사무실의 평수, 건물 구조, 교통 상황 등을 상세히 설명하며 "과장된 오해가 커지고 있다"고 해명했다.
그러나 비난 여론은 잦아들지 않았다.
결국 원지는 3차 입장에서 고개를 숙였다.
그는 "직원들이 매일 시간을 보내는 공간인데, 고용주로서 배려가 너무 부족했다"며 "제 판단이 안일했다. 구독자분들의 지적이 없었다면 직원들에게 계속 희생을 강요했을지도 모른다는 생각에 부끄럽다"고 사과했다.
이어 "즉시 직원들과 논의해 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하겠다"고 약속했다.
102만 구독자를 보유한 원지는 여행 콘텐츠와 소탈한 이미지로 사랑받아왔다. 그러나 이번 논란은 "평소 친근한 이미지와는 너무 다르다"는 실망감을 불러일으킨 것으로 보인다.
빠른 사과와 조치로 원지가 얼어붙은 민심을 되돌릴 수 있을지 관심이 집중된다.
