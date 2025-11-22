손미나, 하와이서 교통사고 당했다 "앞으로 못 걸을 수도 있다고"

기사입력 2025-11-22 22:30


[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 손미나가 교통사고 당시를 회상했다.

22일 손미나의 유튜브 채널에는 '세상에서 가장 다이나믹한 인생 그래프 (feat. 아나운서 퇴사, 교통사고, 베스트셀러 작가, 번아웃...)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 손미나는 "제 인생, 제가 생각해도 뭐가 정말 많아요. 큰 사랑을 받는 아나운서에서, 퇴사 후 여행 작가가 되고, 미친듯이 달리다가 번아웃이 오기도, 내가 텅 비어있다고 느끼기도 했지요"라고 자신의 인생을 되돌아봤다.

특히 손미나는 2018년 하와이에서 교통사고를 당했을 당시를 회상해 눈길을 끌었다.

손미나는 "차를 타고 출발한 지 10분도 안 돼서 앞에 운전하는 미국인 'oh no!'라고 외치더라. 엄청나게 큰 차가 전속력으로 다가오는 게 보였다. 머리 속으로 '저 차가 왜 오지? 오지 말았으면 좋겠다' 생각했다. 그러면서 마지막에 자기의 죽음을 받아들이는 이상한 경험을 했다"고 털어놨다.


이어 "병원에 갔는데 앞으로 못 걸을 수도 있다는 얘기를 하는 걸 제가 들었다. 그리고 검사 결과를 기다리는데 그때 제 인생이 바뀌었다. 내일 당장 세상이 멈춘다 해도 내가 오늘 하고 싶은 게 뭘까를 생각하면서 아침마다 살자고 결심했다"고 고백했다.

