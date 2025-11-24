故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

기사입력 2025-11-24 00:29


故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '…

[스포츠조선 정안지 기자] 80-90년대 명품 감초 원로배우 남포동이 별세했다. 향년 81세.

23일 남포동은 지병으로 투병해오다 이날 오전 5시 10분께 세상을 떠났다.

빈소는 의정부 을지대학병원 장례식장에 마련됐으며, 가족들이 빈소를 지키고 있는 것으로 알려졌다.

남포동은 1965년 '나도 연애할 수 있다'로 데뷔, 이후 1970년대부터 1990년대까지 다수의 영화, 드라마에서 감초 캐릭터를 맡아 개성 있는 연기로 독보적인 존재감을 뽐냈다.

그러나 이후 자취를 감췄던 남포동은 지난 2022년 6월 MBN '특종세상'에 출연해 10년 넘게 모텔 생활 중인 근황을 공개했다. 그는 "돈을 많이 벌었지만 사기도 많이 당했다"면서 "2009년 간암 말기 선고를 받고 15시간 대수술을 받았다"고 밝혔다.


故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '…

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '…

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '…
남포동은 지난해 1월, 경남 창녕군 모처 주차된 차량에서 의식이 흐릿한 상태로 구조된 바 있다. 당시 차량 내부에서는 술병과 잿가루 등이 발견된 것으로 알려졌다.

이후 유튜브 채널 '근황올림픽'에 출연한 남포동은 "병원에서 10분만 늦게 발견됐다면 죽었을 거라고 하더라"며 "삶에 대한 고민을 일주일 동안 했다. 후회한다. 내가 왜 그랬는지"라며 눈물을 쏟아 안타까움을 자아낸 바 있다. 이어 그는 "90세까지 악착스럽게 살겠다"고 했지만, 안타까운 비보에 대중들의 애도가 이어지고 있다.

한편 고인의 빈소는 의정부 을지대학교병원 장례식장 5호에 마련됐으며 발인은 25일이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김유정 엄마, ‘씨야 출신’ 이서안이었다..‘친애하는 X’ 다정 투샷

2.

백지영 딸, 걸그룹 결성하더니 첫 무대 올랐다…팬들 앞 떨리는 인사

3.

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

4.

'유방암 투병' 박미선, 모자로 민머리 가린 근황…"아들과 자전거 타요"

5.

45세 최홍만, 천직 찾았다…시작하자마자 바로 매출 10억[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

김유정 엄마, ‘씨야 출신’ 이서안이었다..‘친애하는 X’ 다정 투샷

2.

백지영 딸, 걸그룹 결성하더니 첫 무대 올랐다…팬들 앞 떨리는 인사

3.

이민우, ♥이아미 만삭인데 '몰래 흡연'…"지금 웃음이 나와" 첫 부부싸움 터졌다

4.

'유방암 투병' 박미선, 모자로 민머리 가린 근황…"아들과 자전거 타요"

5.

45세 최홍만, 천직 찾았다…시작하자마자 바로 매출 10억[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"멀티골→PK 실축→근육 경련" '눈물의 투혼' 손흥민 매직, MLS도 놀랐다…5만3957명 메시 넘은 밴쿠버 역대 최다 관중, 뮐러와도 비교 불가

2.

요구액을 말하지도, 올려달라 하지도 않았던 김현수. 운명의 날. 잔류냐 새 출발이냐

3.

'대반전' 턱뼈 박살 났는데 어떻게? 토트넘 행운이다..."손흥민 뒤이을 마스크맨 등장"

4.

'신기한 나라 미국' 몸값 3300억 슈퍼스타가, 야마모토 야구 카드 팔아 1억 벌고 환호성?

5.

'김도영 아래, 문동주 위' 송성문 냉혹한 평가 → 구단 30위권 중간급 유망주 수준

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.