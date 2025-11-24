故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 80-90년대 명품 감초 원로배우 남포동이 별세했다. 향년 81세.
남포동은 1965년 '나도 연애할 수 있다'로 데뷔, 이후 1970년대부터 1990년대까지 다수의 영화, 드라마에서 감초 캐릭터를 맡아 개성 있는 연기로 독보적인 존재감을 뽐냈다.
그러나 이후 자취를 감췄던 남포동은 지난 2022년 6월 MBN '특종세상'에 출연해 10년 넘게 모텔 생활 중인 근황을 공개했다. 그는 "돈을 많이 벌었지만 사기도 많이 당했다"면서 "2009년 간암 말기 선고를 받고 15시간 대수술을 받았다"고 밝혔다.
이후 유튜브 채널 '근황올림픽'에 출연한 남포동은 "병원에서 10분만 늦게 발견됐다면 죽었을 거라고 하더라"며 "삶에 대한 고민을 일주일 동안 했다. 후회한다. 내가 왜 그랬는지"라며 눈물을 쏟아 안타까움을 자아낸 바 있다. 이어 그는 "90세까지 악착스럽게 살겠다"고 했지만, 안타까운 비보에 대중들의 애도가 이어지고 있다.
한편 고인의 빈소는 의정부 을지대학교병원 장례식장 5호에 마련됐으며 발인은 25일이다.
