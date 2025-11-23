'유방암 투병' 박미선, 모자로 민머리 가린 근황…"아들과 자전거 타요"
[스포츠조선 김준석 기자] 유방암 투병 중인 개그우먼 박미선이 늦가을의 아쉬움을 담은 감성 메시지와 함께 근황을 전했다.
23일 박미선은 자신의 SNS에 "어느 날 좋은 가을에 아들이랑 자전거 타러 호수공원엘 갔더랬죠. 가을이 너무 짧아서 아쉬워요. 뭐가 그렇게 급한지 서둘러 가버리고 이젠 정말 끝자락만 보이네요"라며 짧은 영상을 게재했다.
이어 "뭐든 지나고 나서 후회하지 말고 그날그날 충실하게 살아야겠어요. 작지만 한 가지씩 행복을 찾는 하루가 되시길…"이라며 투병 중에도 잔잔한 위로를 전했다.
해시태그로는 '#늦가을', '#일산호수공원', '#오늘사진아님'을 남겼다.
공개된 영상 속 박미선은 민머리를 모자로 가린 채 호수공원의 가을 풍경을 담았다. 항암 치료 여파 속에서도 아들과 자전거를 타며 작은 일상의 행복을 챙기려는 모습이 보는 이들의 응원을 자아냈다.
한편 박미선은 올해 1월 활동을 전격 중단하며 유방암 투병 사실을 알렸다.
약 10개월간의 치료와 휴식을 마친 그는 최근 '유퀴즈'를 통해 방송에 복귀, 솔직한 투병기와 공백기 속 마음을 전해 많은 이들에게 용기를 주고 있다.
