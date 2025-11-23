양준혁, 대방어로 '연매출 30억' 성공신화..."양식장 규모 3000평' ('사당귀')
[스포츠조선 정안지 기자] 전 야구선수 양준혁이 연 매출 30억 원의 방신으로 돌아왔다.
23일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀' 방송 말미에는 새로운 보스로 양준혁이 등장한 예고편이 공개됐다.
이날 양준혁은 "대방어의 아버지, 양신 양준혁이다"면서 "야구는 18년, 방어로만 20년 했다"고 밝혔다. 양식장 규모만 무려 3000평에 연 매출은 30억 원 정도라고.
양준혁은 "전부 다 직접 하는 스타일이다. 방어에 미쳐 사는 보스다"면서 방어에게 먹이 주는 건 기본, 방어 양식장 확인까지 직접 하는 등 방어를 위해 하나부터 열까지 보스가 직접 나섰다.
그러나 수산물 실무 담당 팀장은 "양준혁 대표팀 사실 아무 것도 모른다"고 폭로, 이후 모르는 거 투성이에 손이 많이 가는 보스 양준혁의 모습이 그려져 웃음을 안겼다.
