'무려 10번째 금메달' 안세영, BWF 새기록 작성했다…여자단식 시즌 …

[스포츠조선 최만식 기자] '셔틀콕 여제' 안세영(23·삼성생명)이 배드민턴 역사에 신기록을 작성했다.
이로써 안세영은 올해 들어 14번째 국제대회에 출전해 10번째 금메달을 목에 걸었다. 지난 2023년 자신이 작성했던 총 9회 우승(항저우아시안게임 우승 제외)의 신기록을 2년 만에 경신한 것이다. 이는 BWF 투어 사상 여자단식 최초의 기록이다.
이날 안세영의 신기록 작성은 이미 예견된 것이나 다름없었다. 그는 이번 대회 32강전부터 준결승까지 '퍼펙트 행진(게임스코어 2대0 완승 행진)'으로 맹위를 떨쳤다. 32강에서는 셔나 리(뉴질랜드·세계 145위)를 2대0(21-6, 21-6)으로, 16강서도 둥추통(대만·세계 59위)을 2대0(21-7, 21-5)으로 완파했다. 8강전에선 일본의 마나미 스이즈(세계 38위)를 2대0(21-10, 21-8)으로 손쉽게 제압한 데 이어 준결승에서 태국의 라차녹 인타논(세계 8위)을 마찬가지로 2대0(21-8, 21-6)으로 돌려보냈다.
이런 상황에서 안세영의 이날 결승전은 의심할 여지가 없었다. 보는 흥미를 더하기 위한 양념같은 긴장감만 있었을 뿐이다.
안세영은 1게임 초반 4연속 득점에 성공하며 순조롭게 출발했다. 하지만 예상 밖의 고전을 맞기도 했다. 내내 리드를 유지하다가 와르다니의 추격에 밀려 처음으로 역전(10-11)을 당한 채 인터벌(11점 먼저 도달 후 작전시간)을 맞았다.
경기를 중계하던 권승택 전 삼성전기 감독은 "안세영이 대기록 달성이 걸린 결승전이라 긴장이 덜 풀린 듯 너무 신중하게 경기 운영을 한다. 평소대로 과감할 필요가 있다"고 진단했다.
인터벌이 끝난 후 둘은 팽팽한 시소게임을 전개했다. 10-12로 뒤져 있던 안세영이 다시 동점 추격에 성공한 이후 주거니 받거니의 연속이었다.
팽팽한 균형은 오래 가지 않았다. 16-16에서 매서운 공격으로 다시 리드를 잡은 안세영은 상대의 리시브 샷 미스와 빠른 템포의 푸시 공격을 연속으로 성공하며 20-16으로 순식간에 달아났다. 이어 안세영은 강력한 하프 스매시로 게임 포인트를 완성하며 1게임 승리를 가져갔다.
2게임도 1게임 초반과 크게 다르지 않았다. 초반 리드를 잡았던 안세영은 4연속 실점을 하며 9-10으로 역전당했다. 하지만 여기까지였다. 안세영은 재역전, 11-10으로 인터벌에 들어가 숨을 고른 뒤 이후 세계 1위의 맹위를 떨치며 쾌속질주하더니 손쉽게 정상에 올랐다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com