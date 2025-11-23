'박시은♥' 진태현, 갑상선암 완치 후 기쁜 소식 "언제 수술했는지 모를 정도"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 진태현이 갑상선암 수술 후 건강을 회복하고 아내 박시은과 함께 마라톤을 완주한 소감을 전했다.
진태현은 23일 "저는 언제 갑상선 암수술을 했는지 모를 정도로 5개월 만에 하프마라톤과 두 번의 10km 대회를 완주했습니다"라고 밝혔다.
그는 "아내의 올해 마지막 대회를 함께 동반해 주는 동반 주자로 또 진짜 동반자로 같이 완주했습니다. 인천의 그레이빛 하늘과 도로에서 손도 잡고 팔짱도 껴가면서 올해를 고생한 아내에게 감사했습니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.
사진에는 마라톤 대회에 나란히 참가한 진태현, 박시은 부부의 모습이 담겨있다. 똑 닮은 선한 미소를 지은 두 사람은 손을 꼭 잡은 채 다정한 분위기를 자아냈다.
진태현은 "저는 곧 마지막 10km 대회를 남기고 있습니다. 2026년에는 꼭 소망하는 싱글을 해냈으면 좋겠습니다. 몸도 지금처럼만 잘 유지하면 소원이 없겠습니다"라고 말했다.
이어 "저는 아내를 참 사랑합니다. 아내는 저에겐 선물입니다. 포장지 리본 끈 하나 남김없이 고이고이 간직할 겁니다. 늘 말하지만 저하고 결혼해 줘서 참 감사합니다"라고 덧붙이며 애정을 드러냈다.
한편 진태현은 지난 6월 갑상선암 수술을 받은 후 꾸준히 회복 중이다. 러닝을 포함한 일상적인 운동을 통해 건강을 챙기고 있으며, 지속적인 자기 관리로 많은 응원을 받고 있다.
한편 진태현은 2015년 박시은과 결혼했다. 지난 6월에는 갑상선암 진단을 받고 수술을 받았다.
