김호중, 계엄 체포 명단에 있었다...내란 법정서 황당 폭로 "김어준을 착각"

기사입력 2025-11-25 09:55


김호중, 계엄 체포 명단에 있었다...내란 법정서 황당 폭로 "김어준을 …

[스포츠조선 김준석 기자] 김호중이 거기서 왜 나와?

윤석열 전 대통령의 내란 혐의 재판 과정에서 군 방첩사가 체포 대상자 명단에서 '김어준'을 '김호중'으로 착각했다는 사실이 법정에서 폭로돼 헛웃음을 주고 있다.

24일 서울중앙지법 형사합의25부에서 열린 윤 전 대통령 관련 공판에서 당시 국군방첩사령관이었던 여인형 전 사령관은 체포 대상자 명단 관련 질문에 답하면서 이 같은 해프닝을 밝혔다.

여 전 사령관은 변호인단의 신문 과정에서 "명단 내용에 보면 김어준이 있다"며 "그런데 12월 4일 오후까지도 우리 방첩사 요원들은 김어준을 '가수 김호중'으로 알고 있었다"고 증언했다.

그는 "이 사람이 누구인가 인터넷에서 찾아봤다"며 방첩사 내부가 '정치 관련 인물의 기본 정보조차 정확히 알지 못했다'고 지적했다.

여 전 사령관은 이 상황을 두고 "해프닝 중 압권이었다"며 "다시 말하지만 4일 오후까지도 김호중 씨로 알고 있었다. 명단, 명단 얘기하는데 너무 허술했다"고 비판했다.

변호인단은 체포 대상자 명단이 실제 작전 계획인지 여부, 주소 조회 등 실무 검토가 있었는지 등을 따졌고, 여 전 사령관은 일부 질문에 답변을 거부하며 신중한 태도를 보였다.

또한 변호인단이 "12월 4일 19시경 김현지, 이석기, 정진상 등의 이름을 메모한 사실을 인정하느냐"고 묻자 여 전 사령관은 "네"라고 답했다.


이어 "군검찰 조사에서 '김현지·강위원·정진상은 이재명 대통령 측근'이라는 취지로 진술한 사실이 있느냐"는 질문에도 "네"라고 인정했다.

해당 명단에는 내란 선동 혐의로 수감됐다 2021년 가석방된 이석기 전 통합진보당 의원, 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김현지 대통령실 제1부속실장, 과거 당대표 특보 출신 강위원 등이 포함된 것으로 알려졌다.

한편, 윤 전 대통령 관련 재판은 비상계엄 의혹과 함께 체포 대상자 명단의 진위 및 실질적 실행 가능 여부에 대해 양측 공방이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com

