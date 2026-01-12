'무도' 방콕 막춤 작가 "♥가수 조형우와 결혼" 근황..12년 만에 밝힌 비하인드까지

[스포츠조선 조윤선 기자] '무한도전' 방콕 특집에서 강렬한 존재감을 남겼던 김윤의 작가가 근황을 전했다.
10일 '하와수' 채널에는 '[하수처리장] EP.09 모두가 무도에 미쳐있던 시절 '그 제작진' 등판..! 찐 무도 비하인드 썰까지'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에는 박명수, 정준하와 '무한도전' 시절을 함께했던 조욱형 PD와 김윤의 작가가 게스트로 출연했다. 일명 '무도 방콕 막춤 작가'로 불리며 화제 몰이를 했던 김윤의의 등장에 박명수와 정준하는 놀라움과 동시에 반가움을 드러냈다.
이날 김윤의는 근황을 공개했다. 지난해 6월 가수 조형우와 결혼했다는 그는 "그 친구도 MBC와 인연이 있다. '위대한 탄생'이라는 프로그램에 나왔던 친구"라고 전했다. 현재 하는 일에 대해서는 "드라마 쪽도 잠깐 했고, 지금은 경기도 정책 홍보하는 홍보 일을 한다"고 설명했다.
김윤의는 2014년 방송된 '무한도전' 방콕 특집에서 미쓰에이, 카라, 샤이니 등 인기 아이돌의 히트곡 안무를 선보이며 폭발적인 반응을 얻은 바 있다. 특히 무표정한 얼굴로 춤을 추는 모습이 멤버들을 초토화시키며 레전드 장면으로 남았다.
정준하는 "진짜 작가가 하드캐리했다"며 당시를 떠올렸고, 박명수는 "갑자기 왜 하게 된 거냐"고 물었다. 이에 김윤의는 "저녁 먹고 나서 촬영이 들어갔는데 저녁 먹으면서 뭔가 딱 한 구다리가 빈다는 말씀을 나누셨던 거 같다. 그때 하하 오빠가 '내가 추천할 게 있다'고 하면서 했다"고 밝혔다.
정준하가 "춤 잘 추는 걸 하하가 어떻게 아는 거냐"고 묻자, 김윤의는 "고깃집에 놀러 갔다가 살짝 보여줬던 거 같다"고 털어놨다. 이어 "그때 옥탑방에서 촬영했다. 내가 소품 담당이어서 태국처럼 꾸미기 위한 모든 걸 하루 종일 공수하고 이것만 하면 끝날 거 같았다. 퇴근을 향한 열망이었다"고 고백했다. 그러면서 "사실 하더라도 그냥 편집될 줄 알았다"고 덧붙였다. 이를 들은 박명수는 "우리가 그렇게 웃었는데 어떻게 편집하냐. 거짓말이다"라고 받아쳤다.
정준하는 "방콕 특집 때문에 광고가 들어왔다는 이야기도 들었다"고 말했고, 김윤의는 "그때 당시에 광고가 들어오긴 했다. 가방 광고였는데 가방 열면 내가 나와서 춤을 추는 거였다. 정중히 거절했다"고 밝혔다.
이날 김윤의는 12년 전 화제를 모았던 춤을 다시 보여달라는 요청에 샤이니의 '셜록' 안무를 선보이며 여전한 끼를 발산했다. 이를 본 박명수는 "너도 힘들 텐데. 네가 이거 한다고 팔자 고치는 것도 아닌데 고맙다"고 말해 웃음을 자아냈다.