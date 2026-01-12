아이유♥이종석, 300만원대 명품 커플룩 포착...4년째 애정전선 '이상無'
[스포츠조선 조윤선 기자] 4년째 공개 열애 중인 가수 겸 배우 아이유와 배우 이종석의 커플룩이 포착됐다.
최근 온라인 커뮤니티에는 아이유와 이종석이 명품 브랜드 발렌시아가의 약 300만 원대 집업 후디를 착용한 모습이 담긴 사진이 게재됐다. 각기 다른 장소에서 포착된 모습이지만, 똑같은 디자인과 컬러의 아이템을 착용했다는 점에서 자연스럽게 커플룩이라는 해석이 나오고 있다.
아이유의 사진은 지난 5일 배우 이연의 SNS를 통해 공개됐다. 사진 속 아이유는 버킷햇에 집업 후디를 매치한 편안한 일상복 차림으로 눈길을 끌었다.
이어 지난 8일 배우 류혜영의 유튜브 채널을 통해 이종석의 근황이 공개됐다. 영상에는 지난해 종영한 tvN 드라마 '서초동' 팀의 회식 모습이 담겼는데, 이종석이 착용한 집업 후디가 아이유가 입은 것과 디자인과 컬러가 동일해 커플룩이라는 반응이 이어졌다.
아이유와 이종석은 2022년 12월 열애 사실을 인정하며 연인 관계를 공식화했다. 당시 이종석은 '2022 MBC 연기대상'에서 대상을 수상한 뒤 특정 인물을 향한 애정이 담긴 수상 소감을 전해 화제를 모았고, 이후 두 사람의 열애 소식이 전해졌다.
공개 연애 이후 두 사람은 사생활 노출을 최소화하며 조용히 만남을 이어왔다. 이로 인해 여러 차례 결별설이 제기되기도 했지만, 여전히 변함없는 사랑을 이어가는 모습에 팬들의 응원이 쏟아지고 있다.
한편 아이유는 오는 4월 방송되는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'으로 시청자를 만날 예정이다. 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후' 공개를 앞두고 있다.
