[공식] KBS, 故이순재 유작 '개소리' 추모 특별 편성…"연기대상 안…

[공식] KBS, 故이순재 유작 '개소리' 추모 특별 편성…"연기대상 안겨준 작품"
|사진 제공=아이엠티브이
[스포츠조선 안소윤 기자] KBS가 배우 고(故) 이순재를 추모하기 위해 특선 프로그램을 편성했다.
25일 KBS 편성표에 따르면, 이날 오후 10시 45분부터 '개소리' 1~4회 몰아보기가 방영되며, 26일 오후 11시 10분에는 '드라마시티-십분간, 당신의 사소한'이 방송된다.
'개소리'는 고인의 유작으로, 지난해 9월 25일부터 10월 31일까지 방송된 미스터리 코미디 드라마다. 이순재는 극 중 개의 목소리를 듣게 된 국민배우 이순재 역을 맡아 열연을 펼쳤으며, 2024 KBS 연기대상 대상을 수상하며 방송 3사 연기대상 역사상 최고령 수상자로 등극했다. '드라마시티-십분간, 당신의 사소한'은 2006년 방송된 작품이다.
이순재는 이날 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 1956년 연극 '지평선을 넘어'로 데뷔한 고인은 1965년 TBC 1기 전속 배우로 활동했으며, '야망', '작별', '목욕탕집 남자들' 등 여러 작품에 출연하며 국민 배우로 등극했다. 이어 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥', tvN 예능 '꽃보다 할배' 등에 출연하며 전 국민적으로 사랑을 받았다.
고인의 빈소는 25일 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며, 아내와 두 자녀가 상주를 맡았다. 발인은 27일 오전 6시 20분 예정으로, 장지는 이천 에덴낙원이다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
