반쪽된 오은영, 다이어트 전·후 동일인 맞나..."'얼굴 크다'는 말에 …

오은영은 지난 24일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼지옥'에서 다이어트 성공 후 미모를 자랑했다.
이날 소유진은 오은영을 향해 "오늘 따라 더 아름다우시다"며 미모 칭찬을 했다. 이에 오은영은 "그러냐"면서 환한 미소를 지었다.
문세윤도 "기가 막히다. 얼굴이 반쪽이 되셨다"며 오은영의 다이어트 성공 사실을 언급한 뒤 "'오은영 박사님 큰 병 걸린 거 아니냐'는 이야기가 있더라. 너무 건강하시니까 걱정하지 마셔라"고 했다.
이에 제작진은 오은영의 다이어트 전, 후의 비교 모습을 공유, 이 과정에서 다이어트 성공 후 확 달라진 오은영의 모습이 눈길을 끌었다.
한편 오은영은 지난달 30일 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'를 통해 다이어트 성공 사실을 밝혔다.
이날 오은영은 "살을 많이 뺐다"면서 "원래 날씬했었다. 내가 살이 찌는 이유는 과일을 좋아한다. 병원 개원 후 일이 너무 많더라. 환자들이 새벽까지 왔다. 집에 오면 밥 대신 과일을 폭식했다. 그러면서 살이 쪘다"고 밝혔다. 이어 그는 "요새는 과일을 많이 줄였다. 그랬더니 살이 많이 빠졌다"면서 자신만의 다이어트 비법을 밝현 눈길을 끌었다.
또한 오은영은 지난 8일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'에 출연해 스트레스 관련 질문에 "주로 '박사님 살 좀 빼셔라. 방송에 얼굴이 왜 이렇게 크게 나오냐'는 말에 스트레스를 받는다"면서 "일이 좋긴 하지만 어떨 때는 몸이 피곤하다. 그럴 때 스트레스를 받는다"고 털어놨다. 이어 그는 "주로 집에서 안마의자에 앉아서 마스크팩 한다. 내려올 때는 안마 의자에 '고맙다'고 한다. 이어 가끔은 치킨을 시킨다. 별명이 치킨 요정이다"며 스트레스 해소법도 공유해 시선을 집중시켰다.