'윗집사람들' 하정우 "'롤러코스터'→'로비' 아쉬움, 감독으로서 조금씩…

25일 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '윗집사람들'의 언론 시사회, 하정우가 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.25/
[스포츠조선 조지영 기자] 하정우 감독이 "전작의 흥행 아쉬움 통해 깨닫게 된 부분 있었다"고 말했다.
25일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 코미디 영화 '윗집 사람들'(하정우 감독, 싸이더스·워크하우스컴퍼니 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 섹다른 제안을 하러 온 윗집 남편 김선생 역의 하정우, 섹다른 경험이 궁금한 아랫집 아내 임정아 역의 공효진, 섹다른 제안이 불편한 아랫집 남편 이현수 역의 김동욱, 섹다른 경험을 나누고 싶은 윗집 아내 최수경 역의 이하늬가 참석했다.
하정우 감독은 네 번째 연출작을 선보이게 된 것에 대해 "전작의 경험 덕분에 관객과 다시 만날 기회를 갖게 됐다. 앞으로도 연출자의 여정을 살 것 같다. 전작의 결과를 통해 배우고 깨닫게 되는 과정이 있었다. 아주 조금씩 성장하고 있는 것 같다. 전작도 이번 작품도 최선을 다해 협업했다. 내가 가능하지 못한 부분에서 작은 깨달음과 성장이 있었던 것 같다"고 겸손을 보였다.
그는 "관객과 많이 만날 수 있다면 좋을 것 같다. 관전 포인트를 말하기 어려운 영화다. 코미디 영화라는 장르처럼 되어 있지만 나는 코미디 영화라고 국한하지 않는다. 배우들과 협업해서 잘 짜여진 이야기를 잘 풀어내고 싶었다. 스페인 원작을 보고서도 똑같이 느꼈다. 충분히 이해할 수 있었던 스토리인 것 같다. 연말에 많은 사람과 이야기를 듣고 보고 할 수 있는 작품이 된 것 같다"고 자평했다.
'윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부와 아랫집 부부가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬가 출연했고 '롤러코스터' '허삼관' '로비'에 이어 하정우 감독의 네 번째 연출작이다. 오는 12월 3일 개봉한다.