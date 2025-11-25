어쩌면 커리어 마지막 도전? 韓배구 '흑역사' 수습한 70세 노장, 구단…

|
[스포츠조선 김영록 기자] 여자배구 지휘봉을 잡은 5번째 시즌. 컵대회 우승을 통해 여자부 첫 봄배구는 물론 챔피언결정전 우승까지 꿈꿨다.
국가대표팀 지휘봉을 내려놓은 2019년 이미 64세의 고령이었다. 이탈리아에 머물며 코트를 떠난듯 했던 그를, 기업은행은 2021년말 '풍비박산'이 난 배구 현장으로 모셔왔다. 여자배구 첫 도전이었다.
조송화-김사니 항명사태와 타 팀 사령탑들의 악수 거부 등 후폭풍이 이어지며 뒤집어진 배구계를 위한 결단이었다. 매일매일 답답한 기사만 줄지어 쏟아지던 상황, 김호철 감독의 부임에 감사의 뜻을 표하는 배구인들이 한둘이 아니었다.
모기업도 김호철 감독과 함께 과거의 영광을 되살리기 위해 적극적인 지원에 나섰다. 팀의 주축을 이루던 김수지 신연경 김희진 등을 차례로 떠나보내고, 대신 황민경 이소영 이주아 등 거물급 FA들이 차례로 합류했다. 2024년 3월에는 김호철 감독과 2+1년 연장계약까지 맺었다.
하지만 국내 세터들의 성장을 원했던 배구계와 달리 김호철 감독은 첫 시즌 이후 시종일관 외국인 세터에 초점을 맞췄다. 2023~2024시즌에는 태국 세터 폰푼, 2024~2025시즌에는 중국 세터 천신통을 영입했다.
탈아시아급 공격수로 성장한 메가의 정관장을 비롯한 타 팀들은 주로 아시아쿼터로 날개 공격수들을 영입해 재미를 봤다. 반면 기업은행은 외국인 세터들이 마음처럼 팀에 녹아들지 못했고, 두 선수 모두 봄배구와 멀어진 뒤 시즌이 끝나지 않았음에도 귀국을 택했다.
특히 2024~2025시즌 전반기까지 봄배구를 노크했지만, 4라운드 전패, 후반기 12경기 1승11패로 추락하며 무너졌다.
하지만 이소영이 또 부상을 당하며 끝내 계약해지로 팀을 떠났고, 외국인 선수 빅토리아와 킨켈라가 나란히 기대에 미치지 못했다. 여기에 주전 세터 김하경마저 발목 부상으로 이탈했다.
지난 19일 도로공사전에서 패하며 6연패의 늪에 빠지자 구단에 사퇴 의사를 전했다. 구단은 시즌 종료까지 팀을 이끌 것을 제안했지만. 수렁에 빠진 팀의 재정비를 위한 터닝포인트가 필요하다는 사령탑의 입장이 완강했다. 김호철 감독은 22일 현대건설전마저 패배, 7연패를 기록한 뒤 곧바로 선수단과 작별 인사를 하고 팀을 떠났다.
2라운드도 채 끝나지 않은 상황이라 시즌이 많이 남아있다는 점이 변수다. V리그의 경우 최근 흥국생명이나 KB손해보험 등이 시즌중 거물급 외국인 사령탑을 영입해 반전을 이룬 사례도 있다. 하지만 기존 사령탑이 성적 부진을 이유로 자진 사퇴했고, 팀이 최하위로 처진 상황인 만큼 새로운 감독을 영입하기 쉽지 않은 것도 사실이다.
갑작스럽게 결정된 일인 만큼 아직 구체화된 바가 없다. 기업은행은 대행 체제로 올시즌을 마무리한다, 혹은 시즌내 새로운 감독을 영입한다 등 모든 방향을 열어놓고 고민할 전망이다.
김호철 감독은 "믿고 지지해준 구단과 성원해주신 팬들께 죄송하다. 팀은 떠나지만 늘 응원하겠다"는 속내를 전했다. 기업은행 관계자는 "어려울 때 와주신 점에 대해 지금도 감사하는 마음이 있다. 우승을 한다거나 해서 우리팀과의 관계가 멋지게 마무리됐으면 좋았을 텐데"라며 속상해했다.
1955년생인 김호철 감독은 올해로 70세다. 차후 코트로 다시 돌아오기엔 쉽지 않은 나이다. 어쩌면 마지막 도전으로 남을수도 있기에, 레전드의 뒷모습이 한층 더 안타깝다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com