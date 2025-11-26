5년 만 ‘열혈농구단’ 감독 컴백한 서장훈 “선수들 진심 전하고파”

최종수정 2025-11-26 11:40

5년 만 ‘열혈농구단’ 감독 컴백한 서장훈 “선수들 진심 전하고파”
사진제공=SBS

[스포츠조선 조민정 기자] 농구 감독으로 돌아온 서장훈이 소감을 전했다.

26일 오전 서울 양천구 목동 SBS 13층 SBS홀에서는 SBS 신규 능 '열혈농구단' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 서장훈, 민호, 박은석, 손태진, 박찬웅, 오승훈, 정진운, 문수인, 이대희, 정규민, 쟈니, 김택, 서현석 PD가 참석해 프로그램에 관한 이야기를 나눴다.

SBS '열혈농구단'은 KBL 레전드 국보 센터에서 '국보 감독'으로 돌아온 서장훈과 카리스마 가드 '바람돌이' 전태풍이 코치로 의기투합, 연예계 농구 최강팀 '라이징이글스'를 창단하며 아시아를 제패하는 여정기를 그릴 예정.

'라이징이글스'의 주요 멤버로는 팀 중심축을 맡은 최민호, 정진운과 형 라인 박은석, 손태진을 비롯해 '공식 노력왕'이란 별명을 획득한 NCT 쟈니가 있다. 또 수준급 농구 실력을 인정받은 박찬웅, 오승훈, 문수인, 김택과 정확한 슈팅을 자랑하는 인플루언서 정규민, 모델 출신 빅맨 이대희가 합류해 최강 라인업을 완성했다.

이들은 이상민, 양동근 등 특급 감독, 선수진들의 코칭을 직접 받으며 연예인이 아닌 농구 선수 마인드로 촬영에 임했다는 후문.

이들이 마주한 첫 관문은 NBA 다음으로 프로 농구 역사가 가장 오래된 나라 필리핀. 1만5000명 관중이 가득 메워진 필리핀 최대 규모 경기장에서 첫 번째 국가대항전을 펼칠 예정인 가운데 실전 감각을 최대치로 끌어올리기 위해 1000여명의 관중 앞에서 국내 최강 동호회 팀들과 평가전을 치루며 국가대항전 준비해온 여정기도 기대해 볼 만하다.

서현석 PD는 "오래전부터 서장훈 감독님과 방송해왔다. 방송인 서장훈 캐릭터 폭발시킬 수 있는 것은 농구밖에 없다고 생각했고 1년여 전에 연락드렸는데 이렇게 제작발표회 자리에서 같이 하게 되어 기쁘다. 서장훈스러운 프로그램 만들게 되어서 뿌듯하다"고 말했다.

서장훈은 과거 '핸섬타이거즈'를 언급하며 "첫 감독 도전은 아니고 5년 전에 프로그램 맡아서 감독직 수행한 적 있었다. 당시에는 여러 가지 아쉬움이 있던 찰나에 서현석 PD가 같이 한번 해보자고 말을 해줬고 조금 더 농구 발전에 도움이 조금이나마 되고 여기 있는 선수들의 꿈을 다시 한번 현실에서 실현시켜줄 수 있다는 생각에 하게 됐다. 공교롭게 저희가 처음 이야기한 것이 1년여 전인데 스포츠예능이 최근 많이 나오는 타이밍에 이번 방송 하게 되어서 좋기도 걱정이 되기도 한다"고 소감을 전했다.

한편 SBS '열혈농구단'은 오는 29일 오후 5시 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

3.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

4.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

5.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

3.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

4.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

5.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

3.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

4.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

5.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.