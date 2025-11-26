박나래·양세찬, '연예인 열애史' 서로 찢었다…"검색하면 나와"

기사입력 2025-11-26 20:26


박나래·양세찬, '연예인 열애史' 서로 찢었다…"검색하면 나와"

박나래·양세찬, '연예인 열애史' 서로 찢었다…"검색하면 나와"

박나래·양세찬, '연예인 열애史' 서로 찢었다…"검색하면 나와"

[스포츠조선 김준석 기자] 박나래가 과거 연애사를 거침없이 털어놓으며, 절친 양세찬과의 '찐친 케미'를 폭발시켰다.

26일 공개된 유튜브 채널 '나래식'에는 양세찬이 게스트로 등장했다.

두 사람은 실제 남사친·여사친다운 솔직함으로 연애부터 사생활까지 필터 없는 대화를 이어가며 웃음을 자아냈다.

본격적인 토크 중 박나래는 갑자기 제작진 대신 질문을 던졌다. "솔직하게 말해. 연예인 만난 적 있지?"라고 물었다.

이에 양세찬은 곧바로 받아치며 "누나도 연예인 만났잖아"라고 폭로했다.

스튜디오는 즉시 폭소로 가득 찼고, 박나래는 "걔 연예인 아니다!"라며 손사래를 쳤다. 그러나 양세찬은 물러서지 않았다.

양세찬은 "왜 숨기는 거야? 검색하면 나오면? 나무위키라도 나오면 연예인이지"라고 폭로를 이어가 웃음을 자아냈다.

궁지에 몰린 박나래는 결국 폭소하며 실토했다.


박나래는 "너 그 게이 친구 말하는 거잖아. 나중에 보니 결혼했더라. 내가 뭐라 하겠냐"라고 이야기했고, 예상치 못한 반전 고백에 촬영장은 한 차례 더 웃음바다로 변했다.

이어 박나래가 "너도 있잖아?"라며 역공을 펼쳤다.

그러자 양세찬은 "그래, 있다!"라며 역시 당당하게 말했다.

양측 모두 연예인과의 열애 경험을 솔직하게 인정하며, 두 사람의 현실 남사친 케미는 정점을 찍었다.

영상은 공개 직후 "둘이 케미 미쳤다", "이 조합은 믿고 본다"는 반응이 쏟아지며 폭발적인 관심을 받고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심형탁 子 하루, 광고 수입 5억 넘는 모델답네..촬영장서 '순둥이 미소'

2.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

3.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

4.

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

5.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

연예 많이본뉴스
1.

심형탁 子 하루, 광고 수입 5억 넘는 모델답네..촬영장서 '순둥이 미소'

2.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

3.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

4.

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

5.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

스포츠 많이본뉴스
1.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

2.

[현장라인업]"일단 K리그 잔류부터" 울산, 부리람전 대폭 로테이션 가동…말컹-라카바 선발

3.

'BBC'의 우려! 콕 집어 '레전드' 손흥민, 또 등장시킨 프랭크 감독…토트넘 슈팅수 19위→xG 17위, 쏟아지는 질타

4.

'9년 만의 플레이오프 진출' 부천FC1995, 오늘의치과의 응원과 함께 플레이오프 홈경기 진행

5.

'대전 꺾고, 준우승 간다!' 김천 상무 2025시즌 홈 최종전 이벤트. 팬 감사 'Thanks Day' 진행

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.