김종민, 심형탁 子 보자마자 '아빠 욕구' 폭발…"♥아내에게 바로 가야겠…

김종민, 심형탁 子 보자마자 '아빠 욕구' 폭발…"♥아내에게 바로 가야겠다"
[스포츠조선 김준석 기자] '새신랑' 김종민이 드디어 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 합류하며 첫날부터 존재감을 폭발시켰다.
26일 오후 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에는 그룹 코요태 멤버 김종민과 크리에이터 랄랄이 새 MC로 등장해 배우 심형탁과 아들 하루의 일상을 지켜봤다.
하루가 등장하자마자 랄랄은 "너무 귀여워!"라며 감탄을 쏟아냈고, 김종민 역시 화면에서 눈을 떼지 못했다.
혼자 힘으로 서 있는 하루의 모습에 심형탁은 흐뭇함을 감추지 못했다.
그러나 김종민은 돌연 "쟤 다리가 왜 저래?"라는 솔직한 멘트를 던져 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
랄랄은 "그게 뭐야~ 애를 낳아봐야 알지! 애들은 유연해서 괜찮다니까?"라며 당황 섞인 반응을 보여 웃음을 더했다.
이어 김종민은 하루를 바라보며 "하루 영상 보니까 (아내한테) 바로 가야겠네요"라고 말하며, 결혼 한 달 차 신혼티 폴폴 나는 '아빠 욕구 폭발 멘트'까지 선보였다.
첫 출연부터 김종민은 엉뚱함·솔직함·신혼 감성까지 총동원하며 '슈돌' 새 MC로 확실한 존재감을 남겼다.
narusi@sportschosun.com
