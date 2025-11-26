'오겜' 허성태, 19금 베드신 촬영 직후 여배우 오열 "변태 취급 당했…

'오겜' 허성태, 19금 베드신 촬영 직후 여배우 오열 "변태 취급 당했다"

기사입력 2025-11-26 22:03


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 허성태가 아내에게 눈치보이는 극중 베드신에 대해 에피소드를 털어놨다.

허성태는 26일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에 출연해 신작 영화 '정보원'에 대한 이야기를 나누던 중 "그간 상대적으로 베드신 연기가 많지 않았다"는 질문을 받았다.

이에 허성태는 잠시 망설이면서 "이번 영화에 베드신 있다"고 스포해 주변을 놀라게 했다.

특히 이 발언은 허성태가 과거 한 방송에서 "아내에게 베드신은 절대 안 찍겠다고 약속했다"는 일화를 공개한 바 있기에 눈길을 모았다. 당시 그는 "아내와의 약속을 지키기 위해 베드신 대신 다른 신에 모든 에너지를 쏟아부었다"는 일화로 화제를 모은 바 있다.


이날 방송에서 MC 탁재훈은 베드신에 대한 아내의 반응을 물었고, 허성태는 아내가 (해당 신을 보고) "음 불편하겠다라고 말했다"고 전하기도 했다.

허성태는 '오징어게임'에서 난폭한 19금 베드신에 대한 아내 반응을 묻자 "그건 같이 봤다. 놀랄까봐 미리 말을 해뒀다. 그런데 그 베드신은 아무 말도 안하고 지나갔다. 왜냐면 너무 작품이 잘됐지 않았나"라고 이유를 전했다.

하지만 "당시 '오징어게임' 베드신을 찍을 때 노출신 때문에 내 중요 부분에 사발면 공사를 하고 최소 스태프들만 남긴 채 따로 촬영했다"며 "베드신 촬영을 끝내고 상대 배우인 주령이 누나가 우는거다. 본인은 '아 힘든신 끝났다'라는 생각인데 우니까 현장 스태프들이 다 날 이상한 눈으로 보는거다. 내가 무슨 짓을 했다고 생각하는 것 같았다. 졸지에 변태가 됐다. 슌렸나봐. 성태 선배님 뭐 했나보다 그런 분위기였다"고 털어놨다.

한편, 허성태의 파격적인 연기 변신이 기대되는 영화 정보원은 12월 3일 개봉을 앞두고 있다.

