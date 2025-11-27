변우석·지수·현진 '얼굴 합 美쳤다'..파티장 압도한 비주얼 폭격

기사입력 2025-11-27 06:48


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 변우석 지수 아이돌 스트레이 키즈 현진이 한 자리에 모여 뜨거운 연말 파티 현장을 빛냈다.

26일 변우석 지수 현진이 쥬얼리 브랜드 앰버서더 자격으로 블랙 수트와 드레스를 맞춰 입고 현장에 도착했다.

2025 연말 파티의 시작을 알린 브랜드 파티 현장에 모인 세 사람의 비주얼 합 만으로 현장의 열기는 뜨거웠다.

특히 지수는 올림 머리로 디즈니 공주 같은 비주얼로 모든 사람의 시선을 사로잡았다.

이날은 요즘 최고 인기 아이돌 올데이 프로젝트가 공연을 맡아 흥겨운 분위기를 더 뜨겁게 달궜다.

공연이 이어질수록 현장의 열기는 더욱 고조됐고, 세 사람은 관객들과 함께 리듬을 맞추며 자연스러운 친분을 드러냈다.

