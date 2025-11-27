이광수 섬뜩함에 '조각도시' 난리났다..지창욱 "죗값 치러라 이제"

기사입력 2025-11-27 09:09


이광수 섬뜩함에 '조각도시' 난리났다..지창욱 "죗값 치러라 이제"

[스포츠조선 문지연 기자] '조각도시'가 마지막을 향해 치닫고 있다.

평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 디즈니+ 액션 드라마 '조각도시'가 9-10회 공개와 동시에 한껏 치달은 전개로 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

26일 공개된 '조각도시' 9-10회에서는 복수를 향해 질주하는 태중, 그를 지켜보며 조종하는 요한, 폭주하는 도경(이광수) 등 한층 더 격렬해진 대립구도로 시청자들의 카타르시스를 폭발하게 만들었다. 태중은 조력자 용식(김종수)과 은비(조윤수)의 도움으로 도경(이광수)의 위치를 알아내 그를 찾아간다. 부산으로 향한 태중은 "내가 기회 줄게. 죗값 치러라 이젠"이라며 도경을 향해 마지막 경고를 건네면서 극의 긴장감을 한껏 끌어올렸다.

도경을 향해 복수의 칼을 겨누는 태중, 하지만 도경은 그를 피해 달아나면서 도심 한복판에서 벌어지는 치열한 추격전으로 긴장감을 배가시켰다. 모든 상황을 관전하던 요한은 상처투성이가 된 태중에게 전화를 걸고, "조각하면서 놀자고. 우리는 좋은 파트너가 될 수 있을 것 같은데"라며 돌연 섬뜩한 제안을 건네며 두 사람 사이의 미묘한 분위기를 형성한다. 태중은 결국 모든 끝에는 요한이 있다는 사실을 알게 되고, 진정한 복수의 서막을 알리며 손에 땀을 쥐는 긴장감을 선사했다.

특히, 이번 '조각도시' 9-10회는 뜨겁게 치달은 전개, 도심 한복판에서 펼쳐진 살벌한 액션까지. 시청자들에게 다시 한번 짜릿한 카타르시스를 느끼게 만들며 앞으로 전개될 회차에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

복수를 향해 뜨겁게 질주하는 지창욱과 첫 빌런 연기로 새로운 얼굴을 선보이는 도경수의 격렬한 대립, 김종수, 조윤수 그리고 이광수 등 신선한 배우들의 시너지, 그리고 '모범택시' 시리즈 오상호 작가의 탄탄한 필력으로 완성된 극강의 장르적 재미를 선사하는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시'의 1-10회는 오직 디즈니+에서 만나볼 수 있으며, 오는 12월 3일 11-12회가 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

2.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

3.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

4.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

5.

'박선영♥' 김일우, 결혼만 남았는데...안타까운 건강검진 결과 "뇌동맥류 커졌다"

연예 많이본뉴스
1.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

2.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

3.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

4.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

5.

'박선영♥' 김일우, 결혼만 남았는데...안타까운 건강검진 결과 "뇌동맥류 커졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

5.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.