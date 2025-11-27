'99억 건물주' 김나영, 마이큐♥와 신혼집도 으리으리..갤러리 같은 내부 공개

기사입력 2025-11-27 09:56


'99억 건물주' 김나영, 마이큐♥와 신혼집도 으리으리..갤러리 같은 내…

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 화가 마이큐, 방송인 김나영이 으리으리한 신혼집을 공개했다.

27일 '시작컴퍼니' 채널에는 '플레어 팬츠 룩ㅣEP.6 마이큐ㅣ옷장전쟁2'이라는 영상이 게재됐다.

마이큐는 결혼 후 달라진 점에 대해 묻자 "(김나영이) 더 소중해지는 것 같고 사명감도 생겼다. 요즘 너무나 좋다"라며 꿀 떨어지는 근황을 전했다. 김나영과의 애칭은 '내 사랑'이라고.

마이큐는 "핸드폰에는 서로 '같은 편'이라고 저장을 해놨다. 아내에게 하도 '내 사랑'이라고 부르다 보니 모르는 사람에게도 '내 사랑'이라고 부를 때도 있다. 저도 모르게 나온다"라고 이야기했다.


'99억 건물주' 김나영, 마이큐♥와 신혼집도 으리으리..갤러리 같은 내…
프러포즈 썰도 풀었다. 마이큐는 김나영이 평소 너무 가지고 싶어 했던 가방에 '나랑 결혼해 줄래?'라는 문구를 쓴 캔버스를 넣어놨다고. 초반 가방에만 눈이 쏠렸던 김나영은 뒤늦게 문구를 발견, 눈물을 쏟았다고 전했다.

그런가 하면 갤러리를 연상케 하는 넓디넓은 집 내부도 눈길을 끌었다. 시원한 뷰와 깔끔한 인테리어는 카페를 떠올리게 하기도 했다.

한편 김나영은 2015년 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀지만 2019년 이혼했다. 이후 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 했으며 지난달 재혼, 인생 2막을 열었다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

2.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

3.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

4.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

5.

'박선영♥' 김일우, 결혼만 남았는데...안타까운 건강검진 결과 "뇌동맥류 커졌다"

연예 많이본뉴스
1.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

2.

한혜진, 은광여고 '3대 얼짱' 서열 폭로…"송혜교·나·이진 중 1위는 이진"

3.

"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

4.

탁재훈, 미스코리아들과 사적 만남 딱 걸렸다.."껴안은 사진 공개"

5.

'박선영♥' 김일우, 결혼만 남았는데...안타까운 건강검진 결과 "뇌동맥류 커졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

2.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

3.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

4.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

5.

"지금까지 토트넘의 손흥민이었습니다" 고별식 디데이 공개, "12월21일 리버풀전 방문 확실시"(英매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.