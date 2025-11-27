'GD 소속사' 갤럭시코퍼레이션, '글로벌 버추얼 아티스트 오디션' 서울…

|
[고재완의 ShowBIZ] AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 '2025 글로벌 버추얼 아티스트 오디션 인 서울(2025 Global Virtual Artist Audition in Seoul)'을 개최한다.
갤럭시코퍼레이션은 앞서 미국 LA와 일본 오사카에서도 버추얼 AI 오디션을 성공적으로 개최한 바 있다. 이번 서울 개최는 이러한 열기를 이어받아 K-버추얼 신드롬을 확산하는 계기가 될 것으로 기대된다. LA오디션시 美 경제 전문지 포브스(Forbes)의 제프 벤자민은 K-POP 아이콘 지드래곤 소속사로서 갤럭시코퍼레이션의 위상을 강조하며, 미국 오디션이 현지 K-POP 팬들로부터 폭발적인 관심과 호응을 얻었음을 집중 조명하기도 했다.
온라인 사전 접수는 11월 28일부터 12월12일까지 오디션 공식 링크를 통해 진행된다. 1차 합격자에 한해 오는 12월 17일, 서울 여의도 IFC 더포럼(Two IFC 3층)에서 오프라인 예선이 개최될 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com