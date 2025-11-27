이민우 "신화 인기 멤버는 나, 1/N 싫어 개별 정산 요구"(라스)

26일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'(이하 '라스')에는 이민우가 출연해 그룹 신화 시절 정산 방식을 밝혔다.
이민우는 그룹 활동 당시 SM 이수만의 '최애'이자 팬들의 '최애'였다며, "2집부터 5집까지 반항아 이미지로 인기가 많았다"고 회상했다.
이어 그는 "당시 문방구에서 엽서를 팔았는데, 판매량이 멤버별로 달랐다. (굿즈) 정산서를 보고 '내가 이만큼 팔았는데 이걸 1/N으로 나누네?' 하고 이사님께 '개개인의 정산을 따로 요청하고 싶다'고 이야기했다"고 밝혔다.
결과적으로 개인 정산을 받기 시작한 이민우는 "제가 압도적으로 많았다"며 "실질적으로 인기 없던 멤버는 의외로 에릭이었다. 미국파인 에릭과 앤디의 판매량은 저조했다"고 설명했다. 이를 듣던 김구라는 "미국에서 건너와 고생하는데 정산금이 훅 떨어져서 열받았겠다"고 안타까움을 표했다.
또한 이민우는 정산 토크를 이어가며 "전진 군 같은 경우, 스포츠 브랜드 광고를 사막에서 촬영했는데 찍고 나서 우리와 1/N으로 나누더라. 그래서 제가 '1/N 할 필요 없다. 네가 가져가는 게 맞다'고 말했더니, 전진이 '어떡하지? 정산 다 됐을 텐데'라고 하더라. 그래서 내가 건의한 걸 말하니 '형, 그래서 그렇게 많이 번 거야?'라고 하더라. 그래서 내가 '많이도 아냐, 이만큼 차이가 나'라고 답했다"고 회상했다.
김구라는 "그럼 멤버들은 받은 걸 토해낸 거냐? 에릭, 앤디 굿즈 사진도 덜 받는데, 받은 것도 토해내냐"고 에릭과 앤디 입장을 대변했지만, 이민우는 "에릭은 나중에 잘 됐잖나, '불새'가 잘됐다"라며 해명했다. 이에 김구라는 "난 에릭이 아니라 앤디 걱정하는 거다"라고 안타까움을 전해 웃음을 자아냈다.